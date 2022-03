Alle Nederlandse clubs hebben na de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Conference League nog zicht op het bereiken van de volgende ronde. PSV speelde in een spektakelstuk gelijk tegen FC Kopenhagen (4-4) en Feyenoord won met ruime cijfers op bezoek bij FK Partizan (2-5). AZ (2-1 tegen Bodø/Glimt) en Vitesse (0-1 tegen AS Roma) gingen onderuit.

PSV kende een moeizame start in het duel met FC Kopenhagen, dat al in de zesde minuut op voorsprong kwam via Ísak Jóhannesson. Kort daarna voorkwam PSV-doelman Joël Drommel een 0-2-achterstand.

Vrijwel uit het niets zorgde Cody Gakpo met een rake kopbal in de 21e minuut voor de gelijkmaker. De feestvreugde was bij de Eindhovenaren binnen een minuut weer voorbij, want Pep Biel schoot de tweede treffer namens de bezoekers binnen. Vlak voor rust moest PSV opnieuw een domper incasseren: Lukas Lerager maakte de 1-3 na een hoekschop.

In de tweede helft jaagde PSV met invallers Eran Zahavi en Ritsu Doan op de aansluiting en gelijkmaker. Laatstgenoemde schoot in de vijftigste minuut binnen, waarna Gakpo in de zeventigste minuut voor de 3-3 tekende. Biel zette de bezoekers echter in de 78e minuut opnieuw op voorsprong.

De Denen wisten ook dit keer de voorsprong niet vast te houden, want invaller Zahavi tekende vijf minuten voor tijd voor de 4-4. Gelukkig voor PSV tellen de uitdoelpunten dit seizoen niet meer dubbel in Europese toernooien, waardoor alles voor de return volgende week openligt.

Eran Zahavi zette de 4-4 op het bord bij PSV-FC Kopenhagen. Eran Zahavi zette de 4-4 op het bord bij PSV-FC Kopenhagen. Foto: Pro Shots

Ruime zege voor Feyenoord

Feyenoord kwam in het duel met Partizan twee keer op achterstand, maar vocht zich beide keren terug. Jens Toornstra en Cyriel Dessers, die weer eens in de basis van trainer Arne Slot begonnen, tekenden in de 20e en 51e minuut voor de 1-1 en 2-2.

Na de gelijkmaker van Dessers kwam de ploeg van trainer Arne Slot nauwelijks meer in de problemen. Lutsharel Geertruida zette de Rotterdammers met een hard schot in de 64e minuut voor het eerst op voorsprong, waarna Luis Sinisterra met een rake volley voor 2-4 zorgde.

Op aangeven van Dessers vergrootte aanvoerder Toornstra in de 71e minuut de marge naar drie, waardoor een plek bij de laatste acht voor Feyenoord in de return normaal gesproken niet in gevaar hoeft te komen.

74 Toornstra zet Feyenoord weer naast Partizan

AZ lijdt pijnlijke nederlaag

AZ en Bodø/Glimt gaven elkaar in de eerste helft in Noorwegen weinig toe. Amahl Pellegrino was bij de eerste grote kans van de thuisploeg direct trefzeker, waarna AZ in de achtervolging ging. Invaller Zakaria Aboukhlal zorgde in de 73e minuut voor de gelijkmaker.

Een gelijkspel leek onvermijdelijk, tot scheidsrechter Nikola Dabanovic na een actie van AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos in de absolute slotfase naar de stip wees. Hatzidiakos leek de bal te spelen, maar in de Conference League is er geen VAR om de beslissing van de Montenegrijn te controleren.

Bodø/Glimt-speler Ola Solbakken pakte het cadeautje met plezier uit, waardoor de Noorse club volgende week in het AFAS Stadion een 2-1-voorsprong verdedigt.

AZ ging onderuit op bezoek bij Bodø/Glimt. AZ ging onderuit op bezoek bij Bodø/Glimt. Foto: ANP

Vitesse onderuit tegen Roma

Vitesse steekt met één zege in vijf Eredivisie-wedstrijden niet bepaald in de beste vorm, maar dat weerhield de ploeg van trainer Thomas Letsch in het duel met AS Roma er niet van om aan te vallen.

Vitesse-aanvaller Loïs Openda kreeg in de 34e minuut zonder twijfel de grootste kans van de wedstrijd. De Belg schoot een haast niet te missen kans over. Vitesse deed niet onder voor de nummer zes van de Serie A, maar kreeg op slag van rust wel het deksel op de neus door een tegentreffer van Sérgio Oliveira.

De doelpuntenmaker van Roma kreeg zijn tweede gele kaart in de tweede helft, waarin Vitesse minder kansen creëerde. Roma beperkte zich sindsdien met succes tot verdedigen, waardoor de stand van 0-1 bleef staan. Alles ligt nog open voor de return, die volgende week donderdag om 21.00 uur begint.