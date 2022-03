Zowel Feyenoord als Vitesse heeft na de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Conference League nog perspectief op het bereiken van de volgende ronde. Feyenoord won met ruime cijfers op bezoek bij Partizan Belgrado (2-5). Vitesse leed in eigen huis een nipte 0-1-nederlaag tegen AS Roma.

Feyenoord kwam in het duel met Partizan twee keer op achterstand, maar vocht zich beide keren terug. Jens Toornstra en Cyriel Dessers, die weer eens in de basis van trainer Arne Slot begonnen, tekenden in de 20e en 51e minuut voor de 1-1 en 2-2.

Na de gelijkmaker van Dessers kwam de ploeg van trainer Arne Slot nauwelijks meer in de problemen. Lutsharel Geertruida zette de Rotterdammers met een hard schot in de 64e minuut voor het eerst op voorsprong, waarna Luis Sinisterra met een rake volley voor 2-4 zorgde.

Op aangeven van Dessers vergrootte aanvoerder Toornstra in de 71e minuut de marge naar drie, waardoor een plek bij de laatste acht voor Feyenoord in de return normaal gesproken niet in gevaar hoeft te komen. De return begint volgende week om 21.00 uur in De Kuip.

74 Toornstra zet Feyenoord weer naast Partizan

Vitesse onderuit tegen Roma

Vitesse steekt met één zege in vijf Eredivisie-wedstrijden niet bepaald in de beste vorm, maar dat weerhield de ploeg van trainer Thomas Letsch in het duel met AS Roma er niet van om aan te vallen. Een verdiende openingstreffer van Adrian Grbic werd afgekeurd wegens buitenspel.

Vitesse-aanvaller Loïs Openda kreeg in de 34e minuut zonder twijfel de grootste kans van de wedstrijd. De Belg schoot een haast niet te missen kans over. Vitesse deed niet onder voor de nummer zes van de Serie A, maar kreeg op slag van rust wel de deksel op de neus door een tegentreffer van Sérgio Oliveira.

De doelpuntenmaker van Roma kreeg in de tweede helft, waarin Vitesse minder kansen creëerde, zijn tweede gele kaart. Roma beperkte zich sindsdien met succes tot verdedigen, waardoor de stand van 0-1 bleef staan. Alles ligt daardoor nog open voor het duel van volgende week in Roma.

Ook AZ en PSV vervolgen donderdag hun Conference League-avontuur. Beide ploegen beginnen om 21.00 uur aan hun eerste duel van de achtste finales. AZ neemt het op tegen het Noorse Bodø/Glimt en PSV speelt in eigen huis tegen FC Kopenhagen.