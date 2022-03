Vitesse is er donderdag niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen tegen AS Roma in de achtste finales van de Conference League. De Arnhemmers gingen voor eigen publiek met 0-1 onderuit in de heenwedstrijd tegen de Italianen.

Sérgio Oliveira kroonde zich tot matchwinner in het GelreDome, dat met 24.000 toeschouwers uitverkocht was. De Portugees maakte vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

Vitesse speelde een sterke eerste helft en kreeg een aantal kansen op de openingstreffer, maar onder anderen Loïs Openda had het vizier niet op scherp staan. Na rust creëerden beide ploegen lange tijd nauwelijks kansen, maar moest Roma twaalf minuten voor tijd met tien man verder door een tweede gele kaart voor Oliveira.

Vitesse ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en was daar een aantal keren dichtbij, maar de thuisploeg wist niet te profiteren van de overtalsituatie tegen de formatie van coach José Mourinho.

De return tussen AS Roma en Vitesse wordt volgende week donderdag in het Stadio Olimpico in Rome gespeeld.

Openda verpest grote kans op openingstreffer

In het volgepakte GelreDome begon Vitesse sterk aan de wedstrijd en kreeg het al snel kansen. Een schot van Openda werd nog gepakt door Rui Patrício, maar even later werd de doelman van AS Roma wel gepasseerd door Adrian Grbic. Het doelpunt van de Oostenrijker werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Ook daarna bleef Vitesse vol op de aanval spelen en kwam AS Roma er nauwelijks aan te pas. De grootste kans was voor Openda, maar de Belg schoot van dichtbij over nadat Patrício de bal zomaar in de voeten van Grbic had gespeeld.

Pas in de slotfase van de eerste helft stichtte Roma het eerste gevaar. Een poging van Tammy Abraham zeilde via de vingertoppen van Jeroen Houwen nog net naast, maar op slag van rust kwam Vitesse wel op achterstand. Oliveira schoot bij een corner uit de draai raak en bracht zijn ploeg tegen de verhoudingen in op voorsprong.

Roma in slotfase met tien man verder

Met Rick Karsdorp in het veld kreeg Roma na rust meer controle over de wedstrijd en had Vitesse het een stuk lastiger met het creëren van kansen. Pas halverwege de tweede helft werd Vitesse via Danilho Doekhi weer eens gevaarlijk, al was zijn inzet een eenvoudige prooi voor Patrício.

Ook Roma verscheen nauwelijks voor het vijandige doel. Gianluca Mancini was een kwartier voor tijd het dichtst bij de 0-2, maar zijn kopbal ging net over. Even later moesten de bezoekers met tien man verder, nadat Oliveira zijn tweede gele kaart had gekregen voor een overtreding op Maximilian Wittek.

Vitesse-coach Thomas Letsch greep meteen in en bracht onder anderen Riechedly Bazoer in het veld. De thuisploeg ging op jacht naar de 1-1 en was daar al snel dichtbij met een kopbal van Grbic. Ook daarna ontsnapte Roma nog een paar keer aan de gelijkmaker.

