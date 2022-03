Feyenoord heeft donderdag een voorschot genomen op een kwartfinaleticket in de Conference League. De Rotterdammers kwamen op bezoek bij FK Partizan twee keer terug van een achterstand en wonnen uiteindelijk ruim met 2-5.

Halverwege was het 1-1 (Jens Toornstra had gelijkgemaakt na een openingsgoal van Bibras Natcho), waarna Partizan direct na rust weer de leiding nam via Nemanja Jovic. Cyriel Dessers, Lutsharel Geertruida, Luis Sinisterra en opnieuw Toornstra zorgden alsnog voor een mooie Feyenoord-avond.

Het was lang geleden dat Feyenoord minstens vijf goals maakte in een Europese uitwedstrijd. De laatste keer was in 1995, toen met 0-7 werd gewonnen van het Letse DAG Liepaja in de Europacup II.

Door de ruime uitslag lijkt de return tussen Feyenoord en Partizan van volgende week in De Kuip een formaliteit. De wedstrijd op Rotterdamse bodem begint om 21.00 uur.

Zondag reist Feyenoord als nummer drie van de Eredivisie eerst af naar Zwolle, waar een competitiewedstrijd tegen degradatiekandidaat PEC op het programma staat.

Cyriel Dessers viert zijn goal met de meegereisde Feyenoord-fans. Cyriel Dessers viert zijn goal met de meegereisde Feyenoord-fans. Foto: EPA

Leuke eerste helft had meer goals kunnen opleveren

Het begin was donderdag voor Feyenoord, dat via Reiss Nelson de eerste kans kreeg tegen Partizan. De Arsenal-huurling zag doelman Aleksandar Popovic redding brengen op zijn schot in de korte hoek.

Toch opende Partizan de score. Een afgeslagen bal kwam voor de voeten van Natcho, die keeper Justin Bijlow kansloos liet met een geplaatste inzet. Lang stond Feyenoord niet achter, want niet veel later scoorde Toornstra na een fraaie aanval via de binnenkant van de paal.

Er ontspon zich een leuke eerste helft, waarin Feyenoord weer op achterstand had kunnen komen. Van dichtbij liepen twee Partizan-spelers elkaar echter in de weg.

Aan de andere kant waren er kansen op de 1-2. Sinisterra zag een schot op het allerlaatste moment geblokt worden en was ook uit de daaropvolgende corner gevaarlijk. Een goal van Dessers werd afgekeurd wegens buitenspel.

Feyenoord kwam binnen een minuut na rust met 2-1 achter. Feyenoord kwam binnen een minuut na rust met 2-1 achter. Foto: EPA

Feyenoord begint slecht aan tweede helft

De tweede helft begon dramatisch voor Feyenoord, want binnen een minuut stonden de Rotterdammers met 2-1 achter. Aanvaller Jovic haalde uit en gaf Bijlow opnieuw geen kans.

Wie dacht dat Feyenoord zou instorten, kwam bedrogen uit. De Rotterdammers schakelden een tandje bij, werden gevaarlijk en kwamen snel weer op gelijke hoogte. Een inzet van Dessers hobbelde voorbij keeper Popovic.

Feyenoord bleef beter en gevaarlijker en kwam na een uur voor het eerst op voorsprong. Na een fraaie slalom van Sinisterra belandde de bal bij Geertruida, die zuiver raak schoot.

Partizan bleek niet meer in staat de rug te rechten, al bleef het oppassen. Twintig minuten voor tijd zorgde Sinisterra voor de beslissing met een prachtige volley van buiten het strafschopgebied, waarna Toornstra het allemaal nog iets mooier maakte.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Conference League