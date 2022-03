De Britse telecomoperator Three heeft de sponsoring van Chelsea donderdag per direct opgeschort. Het logo van het bedrijf zal voorlopig niet meer te zien zijn op de shirts van de Premier League-club. Het besluit komt kort nadat de Britse overheid nieuwe sancties aankondigde tegen eigenaar Roman Abramovich.

De Britse overheid maakte eerder op donderdag een lijst met Russische oligarchen bekend die sancties krijgen opgelegd na de Russische inval in Oekraïne. Ook de naam van Chelsea-eigenaar Abramovich staat op die lijst.

Door de sancties worden de tegoeden van Abramovich bevroren. De zakenman mag geen zakendoen in het land, waardoor de verkoop van Chelsea voorlopig niet doorgaat. Abramovich had eerder aangegeven de Londense club snel te willen verkopen.

Nu raakt Chelsea ook hoofdsponsor Three voorlopig kwijt. Het telecombedrijf wil het logo van het bedrijf per direct van het shirt van de club. Het logo zal ook niet meer te zien zijn op Stamford Bridge, het stadion van de Londenaren.

"We beseffen dat deze beslissing een impact zal hebben op de vele, gepassioneerde Chelsea-fans, maar gezien de omstandigheden, lijkt dit ons de beste keuze", luidt de verklaring van de Britse telecomoperator.

Roman Abramovich naast trainer Thomas Tuchel. Roman Abramovich naast trainer Thomas Tuchel. Foto: Getty Images

Chelsea wil gesprek met Britse regering

De Premier League-club wordt stevige beperkingen opgelegd, zo mogen er geen transfers worden afgerond en mag niet onderhandeld worden over contracten. Ook moet de fanshop gesloten blijven en mogen er geen losse wedstrijdtickets meer worden verkocht.

"De Britse regering heeft een algemene licentie afgegeven waarmee Chelsea bepaalde activiteiten kan voortzetten. We gaan met de regering in overleg over de reikwijdte van deze licentie", reageerde Chelsea in een verklaring. "We vragen om aanpassingen hiervan, zodat de club zo normaal mogelijk kan draaien."

Abramovich kocht de Londense club in 2003 voor zo'n 60 miljoen pond. Dankzij zijn investeringen is Chelsea uitgegroeid tot een van de grootste clubs ter wereld. Afgelopen seizoen won de club de Champions League.