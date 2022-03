De telefoon van Oranje-international Quincy Promes werd in de zomer van 2020 getapt door de politie, omdat hij verdacht werd van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie, zo meldt De Telegraaf donderdag op basis van opsporingsbronnen.

Dinsdag werd duidelijk dat Promes getapt was, maar de reden was toen nog onduidelijk. De toenmalige speler van Ajax, die nu bij Spartak Moskou onder contract staat, lijkt in de getapte telefoongesprekken met zijn ouders en tante op 25 juli 2020 te bekennen dat hij zijn neef heeft gestoken met een mes.

"Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop, want anders was die tori (verhaal, red.) nog lelijker gelopen", vertelde Promes aan zijn vader, zo blijkt uit de transcriptie van de tapgesprekken die zijn ingezien door Nieuwsuur.

Volgens De Telegraaf was de dertigjarige Promes op dat moment al bij de politie in beeld vanwege mogelijke betrokkenheid bij drugshandel. Hij zou samen met familie hebben geïnvesteerd in ruim 4.000 kilo cocaïne met een groothandelswaarde van 120 miljoen euro. In april 2020 werden de drugs in de haven van Antwerpen onderschept door de Belgische politie.

Quincy Promes in het shirt van zijn club Spartak Moskou. Quincy Promes in het shirt van zijn club Spartak Moskou. Foto: Getty Images

Promes wordt verdacht van poging tot moord

Naar verluidt overweegt de politie Promes aan te houden, maar is dat lastig doordat hij in Moskou woont. Gerard Spong, de advocaat van Promes, zegt tegen De Telegraaf dat hij van niets weet.

Promes zal sowieso voor de rechter moeten verschijnen voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het steekincident. De aanvaller werd eerder poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste gelegd, maar dat werd woensdag omgezet in poging tot moord. De strafzaak staat op 31 maart op de planning in Amsterdam.

Hoewel Promes al van de steekpartij verdacht werd, wist Ajax hem in februari 2021 voor zo'n 8,5 miljoen euro aan Spartak te verkopen en nam toenmalig Oranje-bondscoach Frank de Boer hem op in de EK-selectie. De huidige bondscoach Louis van Gaal houdt Promes vanwege de strafzaak wél buiten de selectie.