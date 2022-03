Chelsea wil met de Britse overheid in gesprek over de restricties waar de Engelse club mee te maken heeft nu alle bezittingen van eigenaar Roman Abramovich in het land zijn bevroren. 'The Blues' vragen donderdag in een verklaring op hun website om een "aanpassing".

De Britse regering bevroor donderdag de tegoeden van zeven Russische zakenmannen, onder wie Chelsea-eigenaar Abramovich. De Premier League-club krijgt een speciale licentie om wedstrijden te spelen, maar er zijn wel stevige beperkingen opgelegd.

Zo mogen er geen transfers worden afgerond en mag niet onderhandeld worden over contracten. Ook moet de fanshop gesloten blijven en mogen er geen losse wedstrijdtickets meer worden verkocht. Seizoenkaarthouders mogen nog wel wedstrijden bezoeken. Ook zou Chelsea slechts 20.000 euro uit mogen geven aan vervoer, wat met het oog op uitwedstrijden een probleem vormt.

"De Britse regering heeft een algemene licentie afgegeven waarmee Chelsea bepaalde activiteiten kan voortzetten. We gaan met de regering in overleg over de reikwijdte van deze licentie", aldus Chelsea in een verklaring. "We vragen om aanpassingen hiervan, zodat de club zo normaal mogelijk kan draaien."

Roman Abramovich op de tribune bij de Champions League-finale van 2021 tussen Manchester City en Chelsea. Roman Abramovich op de tribune bij de Champions League-finale van 2021 tussen Manchester City en Chelsea. Foto: Getty Images

Wedstrijd tegen Norwich kan gewoon doorgaan

De 55-jarige Abramovich maakte vorige week bekend dat hij de club wil verkopen, naar aanleiding van de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne. Nu al het Britse bezit van de Rus is bevroren, kan dat niet doorgaan.

Abramovich kocht Chelsea in 2003. Sindsdien won de club onder meer vijf keer het landskampioenschap in Engeland en twee keer de Champions League.

De ploeg van trainer Thomas Tuchel speelt donderdagavond uit tegen Norwich City. De organisatie van de Premier League liet weten dat dat duel zoals gepland kan doorgaan.