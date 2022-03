Feyenoord begint donderdag met Cyriel Dessers in de spits en Jens Toornstra aan de Conference League-wedstrijd tegen Partizan Belgrado. De Belgische Nigeriaan krijgt in Stadion Partizana de voorkeur boven Bryan Linssen en Toornstra vervangt de geschorste

Opstelling Feyenoord Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Aursnes, Kökçü; Nelson. Dessers, Sinisterra.

Patrik Walemark ontbreekt bij Feyenoord vanwege een schorsing. De Zweedse aanvaller kreeg als speler van BK Häcken aan het begin van dit seizoen twee keer geel en dus rood in de voorrondes, waardoor hij zijn Europese debuut voor de Rotterdammers moet uitstellen. Ook Guus Til is geschorst.

Bryan Linssen is niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De aanvaller miste woensdag al de afsluitende training. Dessers krijgt nu voorin gezelschap van Reiss Nelson en Luis Sinisterra.

De achtstefinalewedstrijd tussen Partizan en Feyenoord begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Maurizio Mariani. De return is over een week in De Kuip.

Feyenoord kan voor het eerst in twintig jaar de kwartfinales van een Europees bekertoernooi bereiken. De vorige keer was in 2002, toen in de achtste finales van de UEFA Cup Glasgow Rangers werd uitgeschakeld. Destijds stootte de ploeg van toenmalig trainer Bert van Marwijk door tot de finale, waarin Borussia Dortmund met 3-2 verslagen werd.

Bazoer op de bank bij Vitesse tegen Roma

Ook bij Vitesse tegen AS Roma wordt om 18.45 uur afgetrapt. Trainer Thomas Letsch zet Riechedly Bazoer op de bank. Hij geeft in de verdediging de voorkeur aan Dominik Oroz. Ook afgelopen weekend in het gestaakte duel met Sparta moest Bazoer genoegen nemen met een reserverol.

Het spitsenkoppel in Gelredome wordt gevormd door Loïs Openda en Adrian Grbic. Bij AS Roma heeft trainer José Mourinho geen basisplaats ingeruimd voor Rick Karsdorp. De rechtsback begint op de bank.

In totaal komen er maar liefst vier Nederlandse clubs in actie vanavond. Om 21.00 uur is de aftrap bij zowel PSV-FC Kopenhagen als FK Bodø/Glimt-AZ.