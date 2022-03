Henk de Jong doet noodgedwongen toch weer een stap terug bij SC Cambuur. De trainer heeft nog te veel fysieke klachten en zal de rest van het Eredivisie-seizoen niet meer op de bank zitten tijdens wedstrijden.

De Jong nam eerder dit seizoen al weken rust, nadat er begin december een cyste in zijn hoofd was ontdekt. Vorige maand keerde hij als eindverantwoordelijke terug op de bank, maar de afgelopen dagen bleek dat hij toch nog te veel fysieke klachten heeft.

De clubleiding en de trainer balen van de situatie, maar zien nu geen andere optie. "We hoeven er geen zielig verhaal van te maken", vindt De Jong. "Er zijn momenteel veel ergere dingen aan de hand in de wereld. Voor mij en voor ons is dit wel heel vervelend, maar op dit niveau kun je niet maar voor een deel functioneren."

Door het wegvallen van De Jong nemen assistent-trainers Pascal Bosschaart en Martijn Barto de komende maanden waarschijnlijk weer de honneurs waar, maar de club heeft daar nog geen besluit over genomen. "We gaan ons intern beraden over de invulling van de technische staf voor de rest van het seizoen", zegt algemeen directeur Ard de Graaf donderdag op de website van Cambuur.

Op 26 februari keerde Henk de Jong terug als eindverantwoordelijke en won Cambuur met 2-1 van Fortuna Sittard. Op 26 februari keerde Henk de Jong terug als eindverantwoordelijke en won Cambuur met 2-1 van Fortuna Sittard. Foto: Getty Images

De Jong wil bij seizoenstart volledig fit zijn

De 57-jarige De Jong staat nog tot medio 2023 onder contract bij Cambuur, dat op de achtste plaats staat in de Eredivisie. De Fries richt zich bij zijn herstel op komende zomer. "Ik ga er nu alles aan doen om weer helemaal topfit te worden en dan hoop ik er bij de start van het nieuwe seizoen weer volledig te zijn."

Door de achtste plaats kan De Jong zonder sportieve zorgen een stap terugdoen. Promovendus Cambuur is bezig aan een van zijn beste seizoenen ooit in de Eredivisie en is al nagenoeg zeker van handhaving.

De clubleiding geeft De Jong ook alle ruimte voor zijn herstel. "Hoe vervelend dit ook is, de gezondheid van Henk staat natuurlijk voorop", aldus De Graaf.

De eerstvolgende Eredivisie-wedstrijd van Cambuur is vrijdag al. De club uit Leeuwarden speelt dan om 20.00 uur thuis tegen Ajax.