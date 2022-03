Ajax verdiende dit seizoen iets meer dan 70 miljoen euro met het Champions League-avontuur. Daarmee mogen de Amsterdammers, die dinsdag in de achtste finales werden uitgeschakeld door Benfica, spreken van het op een na lucratiefste Europese seizoen uit de clubgeschiedenis.

Alleen in het seizoen 2018/2019, toen Ajax tot de halve finales van de Champions League kwam, werd meer verdiend. Destijds eindigde de Eredivisionist op 95,3 miljoen euro aan premies.

Vorig seizoen, toen Ajax de groepsfase van de Champions League niet overleefde en in de kwartfinales van de Europa League werd uitgeschakeld door AS Roma, bleef de teller steken op 50,6 miljoen euro aan Europese inkomsten.

Als Ajax dit seizoen de kwartfinales van de Champions League had gehaald, dan was dat goed geweest voor een bonus van 10,6 miljoen euro. Die premie is nu voor Benfica, dat na de 2-2 in Lissabon dinsdag met 0-1 won in de Johan Cruijff ArenA.

182 Samenvatting Ajax-Benfica (0-1)

Deelname was al goed voor ruim 35 miljoen euro

De helft van de in totaal ongeveer 70,5 miljoen euro van dit seizoen was al binnen op het moment dat Ajax aan de groepsfase begon. De Amsterdamse club kreeg een startpremie van 15,6 miljoen euro, plus een coëfficiëntenbonus van ruim 20 miljoen euro.

Per zege mocht Ajax 2,7 miljoen euro bijschrijven en het gelijkspel van vorige maand bij Benfica was goed voor 900.000 euro. Het overleven van de groepsfase leverde nog eens een kleine 10 miljoen euro op en dan waren er nog de inkomsten uit de recettes.

Met een volle ArenA verdient Ajax ongeveer 2 miljoen euro en dat was drie keer het geval. Alleen in december tegen Sporting CP moest het stadion leeg blijven vanwege de coronamaatregelen.

Door de Europese uitschakeling rest voor Ajax nu de strijd om de landstitel - met de Klassieker tegen Feyenoord zondag als volgende wedstrijd - en de KNVB-bekerfinale tegen PSV op 17 april.