De Britse regering heeft donderdag de tegoeden van zeven Russische zakenmannen, onder wie Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, bevroren. De club uit de Premier League krijgt een speciale licentie om door te gaan, maar kan door de sancties van de overheid voorlopig niet worden verkocht en krijgt beperkingen opgelegd.

Niet alleen Abramovich, maar ook de Russische oligarchen Igor Sechin, Oleg Deripaska, Andrey Kostin, Alexei Miller, Nikolai Tokarev en Dmitri Lebedev worden gestraft door de Britse regering.

"Er is geen ruimte voor de mensen die de wrede aanval van Vladimir Poetin op Oekraïne hebben gesteund. Dit is het nieuwste voorbeeld van de niet-aflatende steun van het Verenigd Koninkrijk voor Oekraïne", zegt premier Boris Johnson over de aangekondigde sancties.

Abramovich, die een geschat vermogen van 9 miljard pond (omgerekend bijna 11 miljard euro) heeft, ziet niet alleen zijn tegoeden bevroren worden. Hij mag ook geen zaken doen met Britse bedrijven en particulieren en heeft een reisverbod opgelegd gekregen. De sancties raken ook zijn club Chelsea.

'The Blues' mogen onder een speciale licentie weliswaar wedstrijden blijven spelen en salarissen van personeel, spelers en staf worden doorbetaald, maar het is niet toegestaan om losse wedstrijdtickets te verkopen. Alleen seizoenkaarthouders zijn welkom. Daarnaast mag Chelsea volgens Engelse media geen transfers doen en niet onderhandelen over contracten. Ook moet de fanshop gesloten blijven.

Roman Abramovich zou nauwe banden onderhouden met de Russische president Vladimir Poetin. Foto: Getty Images

Abramovich deed al stap terug bij Chelsea

De 55-jarige Abramovich is sinds 2003 eigenaar van Chelsea, maar zijn positie kwam direct onder druk te staan toen Rusland onlangs besloot om buurland Oekraïne binnen te vallen. De kapitaalkrachtige Rus zou nauwe banden onderhouden met president Vladimir Poetin.

Onder grote druk besloot Abramovich eind februari een stap terug te doen en het financiële beheer over te dragen aan de foundation van Chelsea. Enkele dagen later liet de steenrijke eigenaar van 'The Blues' weten dat hij de club wil verkopen. "Dat is het beste voor de club, de fans, de werknemers en de sponsors."

Door de financiële injecties van Abramovich groeide Chelsea uit tot topclub in de Premier League. 'The Blues' wonnen onder Russisch bewind alles wat er te winnen valt. Chelsea werd onder meer vijf keer landskampioen en won twee keer de Champions League.

Chelsea bezet op dit moment de derde plek in de Premier League. De ploeg van trainer Thomas Tuchel, die onlangs de finale van de League Cup verloor, is dit seizoen nog actief in de Champions League en de FA Cup.