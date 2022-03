Manchester City-keeper Scott Carson heeft de recordboeken gehaald met zijn invalbeurt woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting CP (0-0). De 36-jarige derde doelman mocht van trainer Josep Guardiola na 73 minuten invallen in het Etihad Stadium als dank voor zijn rol buiten het veld.

Het duel met Sporting CP was de tweede Champions League-wedstrijd van Carson, na zijn debuut in het miljoenenbal namens Liverpool tegen Juventus op 5 april 2005. Met zestien jaar en 338 dagen gaat de Engelsman de boeken in als de speler met de langste periode tussen twee Champions League-duels.

Guardiola kon de viervoudig Engels international zonder risico inzetten, omdat City de heenwedstrijd in Lissabon al met 0-5 had gewonnen. Carson verving Ederson Moraes, terwijl tweede doelman Zack Steffen op de bank bleef.

"Het was mooi Carson in actie te zien in de Champions League", zei Guardiola na het gelijkspel tegen Sporting. "Hij heeft chemie met Ederson en Zack. Iedereen luistert naar Scott. Achter de schermen is hij heel belangrijk voor ons en nu ook op het veld."

'Hij voorkwam dat we verloren'

Vlak na zijn invalbeurt onderscheidde Carson zich door redding te brengen bij een kans van Sporting-spits Paulinho. "Hij heeft voorkomen dat we verloren", vertelde Guardiola.

Vorig seizoen haalde Carson ook al de recordboeken in de Premier League door zijn basisplaats in mei tegen Newcastle United. Hij keerde zo na bijna tien jaar terug op het hoogste niveau in Engeland. In de tussentijd was Carson actief bij het Turkse Bursaspor en in het Championship bij Wigan Athletic en Derby County.

City plaatste zich tegen Sporting als vierde club voor de kwartfinales van de Champions League. Real Madrid, Liverpool en Bayern München zijn ook door. Ajax speelt dinsdag de return tegen Benfica.