Trainer Carlo Ancelotti is niet alleen uitblinker Karim Benzema, maar ook de fans van Real Madrid dankbaar na de beslissende 3-1-zege op Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. De Italiaan denkt dat het thuisvoordeel woensdagavond een grote rol heeft gespeeld in het eindresultaat.

"Na de gelijkmaker van Karim Benzema maakten de magie van het stadion en onze fans het verschil", zei Ancelotti op zijn persconferentie na de wedstrijd. "Zo simpel is het. Ze gaven ons energie en daarmee hebben ze onze tegenstander verslagen. In de laatste dertig minuten waren we de enige ploeg op het veld."

Real verloor de eerste wedstrijd tegen PSG met 1-0 en kwam woensdag opnieuw op achterstand, waardoor een kwartfinaleticket buiten bereik leek. Door een hattrick van de 34-jarige uitblinker Benzema trok 'de Koninklijke' aan het langste eind, terwijl ook de twee jaar oudere Luka Modric een goede indruk maakte op de trainer van Real.

"Ze houden ervan om voor deze club te spelen en worden iedere dag beter. We maakten een lastige periode door toen Karim geblesseerd was, maar gelukkig is hij nu terug. En Luka speelt altijd goed als ik hem opstel", aldus een lovende Ancelotti.

Real Madrid kwalificeerde zich voor de achttiende keer voor de kwartfinales van de Champions League en blijft in de race om 'de cup met de grote oren' voor de zevende keer deze eeuw te winnen. Het vertrouwen bij de Madrilenen is onverminderd groot.

"Na de eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain leek het erop alsof we geen kans meer zouden maken, maar in het tweede duel deden we het veel beter. Als we ons goed voelen, kunnen we ons met ieder team meten", besloot Ancelotti.