Rick Karsdorp speelde in zijn carrière drie wedstrijden voor het Nederlands elftal, maar denkt niet dat daar nog interlands bij gaan komen. De rechtsback van AS Roma ontbreekt wederom in de voorselectie van Oranje, dat deze maand oefenduels met Denemarken en Duitsland speelt.

"We hoeven het niet over Oranje te hebben, want dat heb ik helemaal uit mijn hoofd gezet", zegt Karsdorp in de aanloop naar het Conference League-duel met Vitesse tegen ESPN. "Vorig seizoen heb ik 40 tot 45 wedstrijden gespeeld en dat ga ik dit seizoen waarschijnlijk weer aantikken, maar ik heb nooit wat gehoord van de KNVB."

De 27-jarige Karsdorp kwam op 25 maart 2017 voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (2-0). De oud-Feyenoorder speelde in oktober 2016 ook al twee duels in de mislukte kwalificatiereeks voor het WK 2018.

In de zomer van 2017 maakte Karsdorp de overstap van Feyenoord naar AS Roma, waar hij in het begin door blessureleed amper in actie kwam. De vleugelverdediger veroverde vorig seizoen een basisplaats en dwong een plek af in de voorselectie voor het EK, maar toenmalig bondscoach Frank de Boer besloot hem niet mee te nemen.

Rick Karsdorp is een vaste basisspeler bij AS Roma, maar komt vooralsnog niet in aanmerking voor Oranje. Foto: Getty Images

Frimpong wel geselecteerd door Van Gaal

Onder zijn opvolger Louis van Gaal heeft Karsdorp ook nog geen kans gekregen. De bondscoach, die op de rechtsbackpositie voor Denzel Dumfries kiest, besloot wel rechtsback Jeremie Frimpong van Bayer Leverkusen en andere vleugelverdedigers in zijn voorselectie op te nemen voor de oefenduels van eind deze maand.

"Op een gegeven moment komen er weer nieuwe spelers. Dan hoeft het ook niet meer", aldus Karsdorp, die benadrukt dat het niet zo is dat hij zich niet meer beschikbaar stelt voor Oranje. Hij is er simpelweg niet meer mee bezig.

"Dat heb ik heel makkelijk geaccepteerd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens meer naar de lijst kijk. Ik krijg vanzelf wel een appje van mijn vader, vrienden of familie met de vraag of ik de lijst heb gezien. Dan ga ik wel even kijken, maar ik zit niet op een mail te wachten of iets."

De kans is groot dat Karsdorp donderdag weer een basisplaats heeft bij AS Roma in de eerste ontmoeting met Vitesse. Het eerste duel in de achtste finales van de Conference League begint om 18.45 uur in het GelreDome. De return is een week later in Rome.