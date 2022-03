Mauricio Pochettino richt zijn pijlen na de uitschakeling van Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League op scheidsrechter Danny Makkelie. Volgens de Argentijnse coach had de Nederlander de gelijkmaker van Real Madrid-spits Karim Benzema in de tweede helft moeten afkeuren.

De 34-jarige Benzema tekende een kwartier na rust voor 1-1 in Estadio Santiago Bernabéu. De Fransman zette doelman Gianluigi Donnarumma onder druk, die daardoor viel en de bal in de voeten van Vinícius Júnior schoot. De Braziliaan legde terug op Benzema, die van dichtbij de gelijkmaker binnenwerkte.

"We hebben nu een sterk gevoel van onrecht vanwege het eerste tegendoelpunt", zei Pochettino na de cruciale 3-1-nederlaag van zijn ploeg in Madrid. PSG won de eerste ontmoeting nog met 1-0. "Het was een duidelijke overtreding van Benzema op Donnarumma. Daarom kan ik het niet als een blunder van mijn keeper zien."

"Dat zeg ik nadat ik de beelden wel dertig of veertig keer vanuit verschillende cameraposities heb bekeken. Op dit topniveau zijn het de details die belangrijk zijn, maar de VAR zag de overtreding ook al niet. Dat moment was beslissend voor het verdere verloop van de wedstrijd."

Het moment waar Danny Makkelie niet voor floot: Karim Benzema zet doelman Gianluigi Donnarumma onder druk. Het moment waar Danny Makkelie niet voor floot: Karim Benzema zet doelman Gianluigi Donnarumma onder druk. Foto: Getty Images

'We hadden onze emoties niet meer onder controle'

De gelijkmaker van Benzema - Kylian Mbappé had PSG voor rust op voorsprong geschoten - bracht de hoop bij Real Madrid terug. In de 76e minuut schoot de Fransman op randje buitenspel de 2-1 binnen en twee minuten later voltooide hij al zijn hattrick, waardoor Paris Saint-Germain verrassend werd uitgeschakeld.

"Na de gelijkmaker zag je dat we onze emoties niet meer goed onder controle hadden en daardoor werden we kwetsbaar", verwees Pochettino opnieuw naar het eerste doelpunt van Benzema. "We waren het grootste gedeelte van dit tweeluik het beste team, dus dit is een mokerslag. Het is ontzettend teleurstellend dat we niet door zijn naar de volgende ronde."

Volgens Spaanse media was ook PSG-voorzitter Nasser Al Khelaifi na afloop woedend op Makkelie. Hij zou samen met technisch directeur Leonardo hebben geprobeerd om verhaal te halen in de kleedkamer van de scheidsrechters, maar dat is naar verluidt niet gelukt.

Het steenrijke Paris Saint-Germain probeert al jaren tevergeefs om voor het eerst in de clubhistorie de Champions League te winnen. De Parijzenaars haalden in 2020 wel de finale, maar die werd met 1-0 van Bayern München verloren.