Thibaut Courtois was woensdag na de 3-1-zege op Paris Saint-Germain vol lof over zijn ploeggenoot Karim Benzema, die Real Madrid met drie doelpunten hoogstpersoonlijk naar de kwartfinales van de Champions League schoot.

"Karim liet hier zien waarom hij de beste spits ter wereld is", zei de Belgische doelman in een interview direct na het spektakelstuk in Bernabéu. "Het is ongelooflijk hoe hij vocht vanavond."

Volgens Courtois krijgt zijn 34-jarige ploeggenoot niet altijd de waardering die hij verdient. "Hij hoort hoger te staan in de lijst van de Ballon d'Or. Als je ziet hoe hij dat laatste doelpunt maakte, ongelooflijk."

Benzema bracht met zijn hattrick zijn totaal dit Champions League-seizoen op acht. Daarmee moet hij alleen Ajacied Sébastien Haller (11) en Robert Lewandowski (12) voor zich dulden.

"Lewandowski maakt er gisteren ook drie", verwees Courtois naar de hattrick die de Pool dinsdag maakte tegen Red Bull Salzburg. "Maar hij had daar wel twee strafschoppen voor nodig."

71 Benzema brengt Real Madrid-fans in extase met 2-1 en 3-1

Benzema: 'Wisten dat we druk moesten zetten'

De hoofdrolspeler zelf wees na afloop vooral op de teamprestatie. "We wisten dat PSG het moeilijk krijgt als ze onder druk worden gezet, omdat ze dan hun drie aanvallers niet meer kunnen bereiken."

"In de heenwedstrijd mochten we nog van geluk spreken dat we maar met 1-0 verloren. Maar we wisten dat het in Madrid anders zou zijn. We hebben gepusht en zelfs toen we op achterstand kwamen, hielden we vertrouwen."

Ook de rol van het publiek was volgens de Franse spits cruciaal. "Zij zorgden ervoor dat we alles bleven geven tot aan het laatste fluitsignaal. Het was een zware wedstrijd, maar de fans hebben ons er echt doorheen gesleept."