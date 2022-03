Karim Benzema heeft Real Madrid woensdag op indrukwekkende wijze aan een plaats in de kwartfinales van de Champions League geholpen. Dankzij een hattrick van de Franse spits werd thuis tegen Paris Saint-Germain na rust een 0-1-achterstand omgebogen in een 3-1-zege.

Daardoor moet de Franse topclub de doelstelling om eindelijk een keer de Champions League te winnen wederom met minimaal een jaar uitstellen. Het beste resultaat was een finaleplaats in 2020, maar toen was Bayern München met 1-0 te sterk.

Tegen Real Madrid had de ploeg van trainer Mauricio Pochettino een uitstekende uitganspositie om de kwartfinales te halen. Drie weken geleden werd er thuis met 1-0 gewonnen door een laat doelpunt van Kylian Mbappé.

Ook in Madrid opende sterspeler Mbappé de score, maar in de tweede helft groeide zijn landgenoot Benzema uit tot de absolute uitblinker. De 34-jarige spits produceerde tussen de 61e en 78e minuut een hattrick en bezorgde Real Madrid zo een plaats bij de laatste acht.

Bij Paris Saint-Germain bleven Georginio Wijnaldum en Xavi Simons de hele wedstrijd op de bank. De enige Nederlander op het veld was daardoor scheidsrechter Danny Makkelie, die een prima wedstrijd floot.

Net als Real Madrid plaatste ook Manchester City zich woensdag voor de kwartfinales. Liverpool en Bayern München bereikten dinsdag al de volgende ronde. De andere beslissingen in de achtste finales vallen volgende week. Dan staat onder meer de return tussen Ajax en Benfica op het programma. Het eerste duel in Lissabon eindigde in 2-2.

70 Real-doelwit Mbappé zet PSG op voorsprong in Bernabéu

Mbappé neemt PSG in eerste helft bij de hand

Real Madrid begon fel aan de wedstrijd en zette daarmee direct de toon voor een enerverende avond. Grootste kans was voor Benzema, die zijn schot rakelings langs het doel zag scheren. PSG wachtte rustig af tot de thuisploeg was uitgeraasd en trok daarna het initiatief naar zich toe.

Daarbij nam de door Real Madrid begeerde Mbappé zijn ploeg bij de hand. Zijn eerste doelpunt werd nog afgekeurd omdat aangever Nuno Mendes buitenspel stond, maar even later klopte hij na een schitterende rush doelman Thibaut Courtois alsnog met een hard schot in de korte hoek.

Ook aan het begin van de tweede helft was er voor de Parijzenaars geen vuiltje aan de lucht, zelfs niet toen ook een tweede doelpunt van Mbappé werd afgekeurd wegens buitenspel. Opnieuw bleken Makkelie en zijn assistenten het bij het juiste eind te hebben.

71 Benzema brengt Real Madrid-fans in extase met 2-1 en 3-1

Blunder Donnarumma luidt ommekeer in

Een vlaag van verstandsverbijstering bij keeper Gianluigi Donnarumma zorgde na een uur spelen voor de ommekeer in de wedstrijd. De Italiaan treuzelde veel te lang bij een terugspeelbal, waarna hij onder druk van Benzema de bal in de voeten van Vinícius Júnior schoof. De Braziliaan bediende zijn Franse ploeggenoot vervolgens op maat.

De gelijkmaker gaf de ploeg van trainer Carlo Ancelotti vleugels en in het bijzonder Benzema. Op aangeven van Luka Modric knalde de spits met een diagonaal schot overtuigend de 2-1 binnen. Nog voordat PSG van de schrik was bekomen, maakte Benzema zijn hattrick compleet. Deze keer nadat aanvoerder Marquinhos de bal op knullige wijze had ingeleverd.

Met de moed der wanhoop gingen Mbappé, Neymar en Lionel Messi nog op zoek naar de aansluitingstreffer om zo minimaal een verlenging af te dwingen. Real Madrid, zevenvoudig winnaar van de Champions League, liet het feest in Bernabéu echter niet meer verstoren.