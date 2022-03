Peter Bosz is woensdag met Olympique Lyon uitstekend begonnen aan de achtste finales van de Europa League. De ploeg van de Nederlandse trainer won met 0-1 bij FC Porto, mede door drie cruciale ingrepen van de VAR.

Lucas Paquetá tekende na een uur spelen voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De treffer van de Braziliaan werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar die beslissing werd door de videoscheidsrechter teruggedraaid.

Snel daarna kreeg Porto een penalty na een handsbal van Léo Dubois. De verdediger zag de bal echter via zijn eigen bovenbeen op zijn arm belanden en volgens de regels is het dan niet strafbaar. Opnieuw greep de VAR in om de fout van de arbitrage recht te zetten.

Daarmee was het geluk voor Bosz nog niet op. Diep in blessuretijd vierde het thuispubliek de gelijkmaker van Chancel Mbemba, maar ook deze keer ging het feest voor Porto niet door. Na bestudering van de beelden bleek namelijk dat de bal was doorgekopt door een ploeggenoot, waardoor de doelpuntenmaker in buitenspelpositie stond.

De return in Lyon wordt volgende week gespeeld. Bosz haalde in 2017 met Ajax de finale van de Europa League. Daarin was Manchester United met 2-0 te sterk.

Peter Bosz is met Olympique Lyon dicht bij de kwartfinales. Peter Bosz is met Olympique Lyon dicht bij de kwartfinales. Foto: ANP

Invaller Lammers wint met Frankfurt bij Betis

Ook Eintracht Frankfurt opende de achtste finales met een uitzege. De Duitsers wonnen in Spanje met 1-2 van Real Betis. De van Atalanta gehuurde Sam Lammers mocht vlak voor tijd invallen bij Frankfurt.

De bezoekers kwamen na een kwartier spelen op voorsprong door een doelpunt van de Serviër Filip Kostic, oud-speler van FC Groningen. In de 32e minuut, net na de gelijkmaker van Nabil Fekir, kroonde Daichi Kamada zich tot matchwinner. Rafael Borré liet de kans onbenut om er uit een penalty 1-3 van te maken.

De overige vijf wedstrijden in de achtste finales van de Europa League worden donderdag gespeeld. RB Leipzig is als enige club al zeker van de kwartfinales, omdat tegenstander Spartak Moskou als Russische club uit het toernooi is gezet.