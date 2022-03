Feyenoord-trainer Arne Slot heeft er vertrouwen in dat hij donderdag tijdens de Conference League-wedstrijd tegen FK Partizan de beschikking heeft over Bryan Linssen, ook al trainde de aanvaller woensdag niet mee.

Linssen heeft een blessure en bleef in het hotel achter om behandeld te worden. "Het wordt spannend of Bryan morgen gaat halen, maar we hebben daar goede hoop op", zei Slot woensdag tijdens zijn persconferentie in Servië.

De oud-coach van AZ kan tegen Partizan in ieder geval niet beschikken over Guus Til en Patrik Walemark, want zij zijn geschorst. De Amerikaanse winteraanwinst Cole Bassett is niet speelgerechtigd. Toch is het drietal meegereisd.

"Niet alleen voor het groepsgevoel", zei Slot daarover. "We hebben de keuze voornamelijk gemaakt, omdat ze nu mee kunnen trainen met de eerste selectie, anders hadden ze met Onder 21 mee moeten trainen. Dan heb ik ze liever hier."

Het stadion van FK Partizan biedt plaats aan ruim 30.000 toeschouwers. Foto: Getty Images

'We zijn voorbereid op een bomvol stadion'

Slot denkt te weten wat Feyenoord te wachten staat in Belgrado. "Dit Partizan kan niet alleen goed verdedigen. Het is voor deze ploeg ook nog eens bijna een kwestie van leven of dood of ze een duel winnen of niet. Die enorme drive tekent dit team", vertelde hij.

"We zijn voorbereid op een bomvol stadion morgenavond. Wat we daar tegenover gaan stellen? In deze ploeg zit inmiddels een hoop ervaring als het gaat om spelen in een vijandige omgeving. Ik verwacht daarom geen problemen."

De wedstrijd tussen FK Partizan en Feyenoord wordt gespeeld in het Partizan Stadium en begint donderdag om 18.45 uur. Naast de Rotterdammers zitten PSV, AZ en Vitesse nog in de Conference League.

