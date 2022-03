José Mourinho verbaast zich over de kwaliteit van het veld van Vitesse. De coach van AS Roma vindt dat de grasmat er slecht bij ligt voor de Conference League-wedstrijd van donderdag.

"Ongelofelijk", zei Mourinho woensdag in het Nederlands toen hij door ESPN naar het veld werd gevraagd. "Ik kom al meer dan twintig jaar in Nederland en er zijn altijd mooie velden en mooie stadions. Maar dit veld is ongelooflijk voor een land dat van mooi voetbal houdt."

"Het is heel raar. Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar het is slecht voor iedereen. Niet alleen voor ons, maar ook voor Vitesse, want ze hebben spelers die graag willen voetballen."

Mourinho, die zei het woord 'ongelofelijk' te hebben onthouden dankzij de Nederlanders met wie hij de laatste jaren werkte, verwacht een lastig tweeluik met Vitesse. De toptrainer was niet onder de indruk van wat de Arnhemmers vrijdag tijdens de gestaakte wedstrijd tegen Sparta Rotterdam lieten zien, maar is dat wél van hun Europese prestaties tot dusver.

"Ik heb zo veel mogelijk van ze gezien", aldus Mourinho. "Tijdens de laatste wedstrijd waren ze niet zichzelf, maar tegen Tottenham Hotspur en Stade Rennais zag het er heel anders uit. Ik bereid me voor op het 'echte' Vitesse."

De spelers van AS Roma inspecteren het veld in Arnhem. De spelers van AS Roma inspecteren het veld in Arnhem. Foto: Getty Images

'Heb te veel ervaring om ons favoriet te noemen'

Van een favorietenrol met AS Roma wilde de tweevoudig Champions League-winnaar echter niets weten. "Omdat we een grotere naam hebben en uit een grote stad komen? Dat maakt volgens mij niet uit", zei hij.

"We zitten nu in de knock-outfase. Ik denk dat we doorgaan, maar ik heb te veel ervaring om te zeggen dat we favoriet zijn. In voetbal kan alles gebeuren. Het gaat om details."

Vitesse-AS Roma begint donderdag om 18.45 uur in stadion GelreDome. De return is een week later in Italië. Naast Vitesse zitten PSV, Feyenoord en AZ nog in de Conference League.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Conference League