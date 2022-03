Sporting-coach Amorim tevreden

Rúben Amorim, de 37-jarige coach van Sporting, kijkt tevreden terug op het 0-0-gelijkspel met Manchester City. "Het is altijd positief wanneer je niet verliest op bezoek bij zo'n sterke tegenstander. Ik ben tevreden over het resultaat van onze ploeg, voor wat het waard is natuurlijk," zei Amorim tegenover A Bola. "We hebben een zware loting gehad met Manchester City, maar we moeten ook kijken naar hoe we ons als club hebben ontwikkeld. We zijn op de goede weg."