Trainer Pascal Jansen van AZ heeft in de aanloop naar de confrontatie met FK Bodø/Glimt in de Conference League extra informatie ingewonnen bij Hakon Evjen. De 22-jarige speler stond onder contract bij de Noorse club voordat hij in 2019 de overtap naar Alkmaar maakte.

"Natuurlijk heeft hij wat details over Glimt verteld", zei Jansen glimlachend op de persconferentie daags voor het eerste duel in de achtste finales. "Het is ook logisch om gebruik te maken van de kennis van iemand met een verleden hier."

Voor Evjen, die zowel op het middenveld als in de aanval uit de voeten kan, wordt het een bijzondere wedstrijd. Hij speelde drie jaar lang voor de club uit zijn vaderland en dwong daar met goede prestaties een transfer naar de Eredivisie af.

"Het is heel leuk om terug te zijn in Bodø", zei Evjen, die op de persconferentie naast Jansen had plaatsgenomen. "Het geeft een positief gevoel om hier weer te zijn en het is ook wel bijzonder om mijn oude club te treffen met AZ. Het is alsof het zo moest zijn."

'We hebben op slechtere velden gespeeld'

De wedstrijd in Bodø, dat boven de poolcirkel ligt, wordt afgewerkt op kunstgras. Wel heeft de ondergrond duidelijk te lijden gehad onder het Noorse winterweer.

Voor Jansen is dat geen reden tot zorg. "Wij hebben ervaring met het spelen op kunstgras. Bovendien hebben we op slechtere velden gespeeld. Daar hebben we dus geen problemen mee."

De tweede Noor in de selectie van AZ, middenvelder Fredrik Midtsjø, is er vanwege een blessure donderdagavond niet bij. "Hij gaat zich richten op de volgende wedstrijd, dus staat er tegen Glimt een ander op", weet Jansen. "Die zal er ook alles aan doen om een goede prestatie te leveren."

De wedstrijd in het Aspmyra Stadion begint donderdag om 21.00 uur. Een week later wordt bij de return in Alkmaar duidelijk wie zich plaatst voor de kwartfinales.