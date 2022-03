Roger Schmidt ziet het niveau en het vertrouwen de laatste weken toenemen bij PSV, maar hij rekent zich niet rijk in de aanloop naar de achtste finale van de Conference League tegen FC Kopenhagen. Volgens de Duitser is het niveau van de Deense club, die donderdag tegenstander is in het Philips Stadion, min of meer vergelijkbaar met dat van de Eindhovenaren.

"Het verschil met ons zal niet groot zijn. Ik verwacht twee open wedstrijden", aldus Schmidt woensdag op de vooruitblikkende persconferentie van PSV in het Philips Stadion.

Dertienvoudig landskampioen FC Kopenhagen is nog ongeslagen in 2022 en gaat aan kop in de Deense Superligaen. "Aanvallend en verdedigend speelt de ploeg met een idee", vervolgde Schmidt. "Ik denk dat zij veel meer zijn dan enkel solide."

Bij PSV staat de teller nu op drie zeges op rij. De ploeg die dit seizoen al de Johan Cruijff Schaal won, is in de race voor nog drie prijzen en dus kan het een prachtig seizoen worden, beseft Schmidt. "De afgelopen weken spelen we goed voetbal. Dat is extra fijn omdat nu de belangrijkste periode van het seizoen is aangebroken."

In de vorige ronde schakelde PSV Maccabi Tel Aviv uit. Foto: EPA

'Dat tekent de mentaliteit'

Schmidt roemt ook de spirit is zijn ploeg. "Als iedere speler op het veld zo met elkaar in verbinding staat als bijvoorbeeld afgelopen zondag tegen Heracles (3-1-zege, red.) en voor elkaar door het vuur gaat, kunnen we dit seizoen erg succesvol afsluiten. Het feit dat we ook na lastige duels aan het langste eind trekken, tekent de mentaliteit van onze ploeg."

Bovendien heeft Schmidt voorin weer flink wat keuze, zeker nu Cody Gakpo terug is van een blessure en tegen Heracles inviel. Met ook Eran Zahavi, Noni Madueke, Carlos Vinícius, Ritsu Doan en Yorbe Vertessen heeft Schmidt veel aanvallende opties.

De Duitser wilde nog niets prijsgeven over zijn opstelling tegen Kopenhagen. "We spelen vreselijk veel wedstrijden in korte tijd. Het is een van de voornaamste redenen dat ik per wedstrijd een afweging maak wie er speelt. Per wedstrijd maken we een plan van aanpak."

PSV-FC Kopenhagen begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Britse scheidsrechter Craig Pawson. De return in de Deense hoofdstad is een week later.