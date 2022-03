Vitesse kijkt reikhalzend uit naar het duel met AS Roma in de achtste finales van de Conference League. De Arnhemmers nemen het donderdag in eigen huis op tegen de ploeg van trainer José Mourinho.

"Op voorhand durfden we niet te verwachten dat we hier zouden staan. Iedereen hoopte dat we de groepsfase zouden bereiken. En nu staan we hier, in de achtste finales", aldus trainer Thomas Letsch.

"Het is opnieuw een geweldige kans tegen een prachtige club, die ook in de Champions League tot zijn recht zou komen. We willen echter niet alleen maar genieten; we willen ons weer van onze beste kant laten zien en voor onze kansen gaan."

Vitesse drong door tot de laatste zestien van het derde Europese clubtoernooi door Rapid Wien in een tweeluik met 3-2 te verslaan. Daarvoor had de ploeg van Letsch in de groepsfase onder meer gewonnen van Tottenham Hotspur.

Letsch is benieuwd hoe zijn ploeg zich verhoudt tot AS Roma, dat vijfde staat in de Serie A. "Het is schitterend om jezelf te kunnen meten met zo'n groot team", aldus de Duitser, die afgelopen zaterdag toeschouwer was bij het duel van AS Roma met Atalanta.

Letsch staat persoonlijk tegenover Mourinho. "Dat is natuurlijk mooi. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst, met veel prijzen. Dit niveau is waar je het uiteindelijk voor doet en waar je jezelf op wilt zien presenteren."

'99 procent van supporters ondersteunt ons goed'

Vitesse lag de afgelopen dagen onder een vergrootglas vanwege ongeregeldheden op de tribunes tijdens de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Daarnaast weigert de Russische eigenaar Valeri Oyf zich tot dusver uit te spreken tegen de Russische inval in Oekraïne. In een verklaring sprak de club alleen over een "huiveringwekkende situatie" in het land.

"Er was de afgelopen dagen veel negativiteit, omdat individuen het meermaals verpest hebben voor de rest", aldus Letsch. "Maar we moeten niet vergeten dat meer dan 99 procent van de supporters ons goed ondersteunt. Daar hopen we morgen ook weer op. Dat hebben we nodig."

Vitesse heeft na de ongeregeldheden in het duel met Sparta extra veiligheidsmaatregelen getroffen voor het duel met AS Roma. Zo worden er extra stewards ingezet en lopen er vuurwerkhonden rond in GelreDome om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken in het stadion, zoals tegen Sparta gebeurde.

Vitesse-AS Roma begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Pawel Raczkowski. Het duel in GelreDome is uitverkocht, wat betekent dat alle 24.000 stoeltjes in het stadion bezet zijn. Een week later is de return in Rome.