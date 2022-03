Kees van Wonderen ontbreekt zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De coach van Go Ahead Eagles is positief getest op het coronavirus, zo is woensdag bekendgemaakt.

Go Ahead meldt niet of Van Wonderen symptomen heeft. Zijn taken worden overgenomen door de overige leden van de technische staf, onder wie assistenten Tristan Berghuis, Jouad Boufarra en Paul Simonis.

Onder leiding van Van Wonderen is Go Ahead Eagles aan een uitstekend seizoen bezig in de Eredivisie. In de eerste jaargang na de terugkeer op het hoogste niveau bezet de club uit Deventer de elfde plaats op de ranglijst. Vorige week zondag werd nog met 2-1 gewonnen van koploper Ajax.

Van Wonderen is momenteel bezig aan zijn laatste maanden als coach van Go Ahead Eagles. De oud-speler van onder meer Feyenoord en NAC Breda kondigde eind december zijn vertrek aan bij de viervoudig landskampioen. Hij is sinds 2020 coach van Go Ahead.

De afgelopen weken wordt Van Wonderen in verband gebracht met een overstap naar sc Heerenveen. De Friese club zit zonder hoofdtrainer nadat Johnny Jansen werd ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Ole Tobiasen neemt voorlopig de honneurs waar in Heerenveen.