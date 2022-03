Spelersvakbond VVCS is niet te spreken over de buitengewone transferperiode die de FIFA deze week heeft aangekondigd voor spelers die in Oekraïne of Rusland spelen. Volgens de organisatie, die opkomt voor Nederlandse voetballers, schieten de betreffende spelers er niets mee op.

De wereldvoetbalbond kondigde maandagavond aan dat spelers en coaches die in Oekraïne onder contract staan, zoals Shakhtar Donetsk-aanvaller David Neres, vanwege de oorlog per direct transfervrij ergens anders kunnen tekenen. Op die manier kunnen ze wedstrijden blijven spelen en een salaris verdienen.

Voor spelers en coaches in Rusland geldt hetzelfde, al krijgen de clubs daar tot 10 maart de tijd om er met hun spelers uit te komen. De lopende contracten worden echter 'slechts' opgeschort tot en met 30 juni, wat betekent dat spelers na dit seizoen weer zouden moeten terugkeren in Rusland en Oekraïne.

"Dit betekent dat er nauwelijks clubs zullen zijn die een contract voor vier maanden aanbieden, zonder dat ze daarbij enige zekerheid hebben dat ze ook volgend seizoen een beroep kunnen doen op deze spelers", zegt de VVCS woensdag in een verklaring.

De spelersvakbond wijst ook op het feit dat er in mei en juni in de meeste competities niet veel meer wedstrijden op het programma staan. "Oftewel, er moeten vier maandsalarissen worden betaald voor niet meer dan een handvol competitiewedstrijden. Spelers bevestigen bij ons dan ook dat de clubs waarmee zij spraken alleen geïnteresseerd zijn in een contract voor langere duur."

David Neres wist recentelijk per trein uit Oekraïne te vluchten. David Neres wist recentelijk per trein uit Oekraïne te vluchten. Foto: Tariq Panja

VVCS pleit voor financieel hulpfonds voor gedupeerde spelers

Volgens de VVCS gaat het veel spelers en coaches daardoor niet lukken om op korte termijn tijdelijk een andere club te vinden. De vakbond voor Nederlandse spelers vreest dat ze daardoor in financiële problemen kunnen komen.

"We dringen er bij de internationale spelersvakbond FIFPRO op aan dat zij de FIFA ervan moet zien te overtuigen om een financieel hulpfonds in het leven te roepen waaruit de buitenlandse en Oekraïense spelers, wiens contracten bij hun club door de oorlog geschorst zijn, financieel kunnen worden ondersteund."

In de hoogste divisie van Oekraïne spelen met Hennos Asmelash (oud-speler van ADO Den Haag en TOP Oss) en Rodney Antwi (ex-FC Utrecht en -Volendam) twee Nederlanders bij Inhulets Petrove.

In Rusland kunnen de Nederlanders Quincy Promes, Gyrano Kerk (Lokomotiv Moskou) en Glenn Bijl (Krylia Sovetov Samara) tijdelijk bij een andere club buiten Rusland gaan voetballen.