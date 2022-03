De Oranjevrouwen spelen in de aanloop naar het EK een oefenwedstrijd tegen het Engeland van oud-bondscoach Sarina Wiegman. Het duel wordt op 24 juni in Leeds gespeeld, heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt.

Het oefenduel met de nummer acht van de FIFA-ranglijst is de eerste oefenwedstrijd die de ploeg van bondscoach Mark Parsons heeft ingepland voor het EK, dat van 6 tot en met 31 juli wordt gespeeld in Engeland.

De 52-jarige Wiegman is sinds afgelopen zomer bondscoach van de Engelse vrouwen, nadat ze in de 5,5 jaar daarvoor de eindverantwoordelijke was bij de Oranjevrouwen. Onder leiding van de Haagse werd Nederland in 2017 voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen en haalde het in 2019 de WK-finale. Haar periode eindigde in een teleurstelling: op de Olympische Spelen in Tokio werd Nederland in de kwartfinales uitgeschakeld.

Wiegmans opvolger Parsons heeft nog geen indruk gemaakt bij de Oranjevrouwen. Met de Brit als bondscoach speelde Nederland twee keer gelijk tegen Tsjechië in de kwalificatiereeks van het WK van 2022. In de eerste maanden combineerde hij het bondscoachschap met een baan als trainer bij het Amerikaanse Portland Thorns, waardoor hij onder meer een vlucht mistte.

Wiegman kende wel een uitstekende start met de Engelse vrouwen, die nog nooit een internationale titel wonnen. Ze verloor nog geen wedstrijd als bondscoach van de 'Three Lionesses'. Eind november brak ze een record door met 20-0 te winnen van Letland.

Titelverdediger Nederland is op het EK ingedeeld in een poule met Zweden, Rusland en Zwitserland. Het EK zou eigenlijk vorig jaar gehouden worden, maar vanwege de coronapandemie werd het toernooi met een jaar verplaatst.