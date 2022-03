Frenkie de Jong is dit seizoen meer dan eens de kop van Jut geweest in de Spaanse media als FC Barcelona beneden niveau presteert, maar trekt zich daar weinig van aan. De middenvelder, die de laatste tijd in goeden doen is, merkt dat veel mensen elkaar napraten.

"Ik weet niet of ik nu mijn beste versie laat zien. Als mensen me bekritiseren, doet me dat sowieso niet veel. Ik denk namelijk dat sommige mensen goed naar de wedstrijden kijken", zei de 24-jarige De Jong woensdag op de persconferentie voor het duel met Galatasaray in de achtste finales van de Europa League.

"Als een journalist iets over een speler zegt, geloven mensen altijd wat de journalist zegt. Ze kijken niet zelf goed naar de wedstrijd. Dus als iemand schrijft dat De Jong het niet goed doet, geloven mensen het direct."

Waar De Jong het dit seizoen meer dan eens moest ontgelden in de Spaanse media, wordt hij de laatste tijd juist geprezen. De 38-voudig international kwam recentelijk tot scoren tegen Valencia en Napoli en is met Barcelona nu acht wedstrijden op rij ongeslagen.

"We doen het de laatste tijd erg goed", vindt De Jong. "We hebben niet alleen wedstrijden gewonnen, maar ook veel kansen gecreëerd. De dynamiek in de ploeg is goed en we hebben vertrouwen getankt. We willen op deze voet doorgaan en onszelf verder verbeteren."

'Geen fiasco als we Europa League niet winnen'

In de competitie staat FC Barcelona nog altijd op grote afstand van koploper Real Madrid - vijftien punten met een duel minder gespeeld - en de Catalanen liggen al uit de Copa del Rey. De Europa League lijkt daardoor de laatste kans om het seizoen met een prijs te eindigen.

In de strijd om een plek bij de laatste zestien rekende Barcelona al af met Napoli (1-1 en 2-4-zege). Nu wacht de ploeg van trainer Xavi een krachtmeting met Galatasaray, dat zich als groepswinnaar rechtstreeks voor de achtste finales had geplaatst.

"Galatasaray is een goede ploeg, maar thuis willen we altijd winnen", benadrukte De Jong. "We hebben er zin in. We willen titels pakken en dus gaan we er alles aan doen om de Europa League te winnen. Het is geen fiasco als het niet lukt, want er zitten nog goede teams in het toernooi en je kunt altijd een slechte dag hebben."

De eerste ontmoeting tussen FC Barcelona en Galatasaray begint donderdag om 21.00 uur in Camp Nou. Een week later volgt de return in Istanboel.