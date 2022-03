Trainer Matthias Jaissle van Red Bull Salzburg had door de rommelige voorbereiding al een hard hoofd in een goede afloop tegen Bayern München. De Oostenrijkers, die in de aanloop naar de Champions League-return in de achtste finales werden getroffen door een corona-uitbraak, verloren dinsdag met liefst 7-1 bij 'Der Rekordmeister'.

"Als je zeventien spelers hebt die in quarantaine zijn geweest, dan ben je natuurlijk niet op 100 procent. De ene speler heeft er wat meer last van gehad dan de ander. We wilden er ondanks alles volledig voor gaan, maar tegen een topteam als Bayern moet je op de top van je kunnen spelen", zei Jaissle.

Tijdens de eerste ontmoeting op 16 februari wist Salzburg het Bayern nog wel lastig te maken. Sterker nog: Kingsley Coman sleepte pas in de laatste minuut een gelijkspel uit het vuur voor Bayern (1-1). Een week later moest een groot deel van de selectie van de Oostenrijkers door een corona-uitbraak in quarantaine en werd het competitieduel met LASK uitgesteld.

In de return tegen Bayern was het al snel een gelopen koers. Door drie doelpunten van Robert Lewandowski - de snelste hattrick ooit in de Champions League - leidden de Duitsers binnen 25 minuten al met 3-0. Maurits Kjaergaard was twintig minuten voor tijd bij een 5-0-achterstand verantwoordelijk voor de eretreffer in de Allianz Arena.

"We willen er niet over zeuren en tegen Bayern München hebben we er het beste van gemaakt. Maar eerlijk gezegd kon je wel zien dat één of twee spelers niet op 100 procent speelden", aldus de pas 33-jarige Jaissle.

"Dit is een heel bittere avond die voor grote teleurstelling heeft gezorgd bij de spelers. We hadden ons een andere wedstrijd voorgesteld, maar ik denk dat we niet het eerste team zijn dat zijn droom hier in rook ziet opgaan."