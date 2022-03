Liverpool zag dinsdagavond tegen Internazionale (0-1) een einde komen aan de imponerende zegereeks in de Champions League dit seizoen, maar manager Jürgen Klopp ligt daar geen seconde wakker van. Door de 0-2-overwinning in het eerste duel konden 'The Reds' zich een nipte nederlaag permitteren om de kwartfinales te bereiken.

"Peter Krawietz (assistent-trainer, red.) zegt altijd: de kunst in het voetbal is om de juiste wedstrijden te verliezen. Ik haat dat gezegde nog steeds. Maar als er ooit een wedstrijd zou zijn waarin we een nederlaag konden hebben, dan was het op deze avond. We zijn door en dat was het doel", zei Klopp op zijn persconferentie op Anfield.

Internazionale maakte het in de tweede helft nog wel even spannend door in de 61e minuut via Lautaro Martínez op voorsprong te komen. Twee minuten na de prachtige openingstreffer moesten de Italianen echter verder met tien man, omdat Alexis Sánchez zijn tweede gele kaart kreeg.

Klopp vreesde daarna niet meer voor een tweede tegentreffer. "Het is een grote 'als'. Maar als we onze kansen uit standaardsituaties en andere momenten hadden benut, dan hadden we de wedstrijd zelfs nog kunnen winnen. Het was een beetje lachwekkend om te zien hoe we die kansen misten. Maar ik ben blij dat we door zijn."

Alexis Sánchez kreeg aan het begin van de tweede helft een rode kaart. Alexis Sánchez kreeg aan het begin van de tweede helft een rode kaart. Foto: Getty Images

Inzaghi vindt dat Inter trots mag zijn

Inter had aan de nipte zege weliswaar niet genoeg om door te gaan, maar de ploeg van trainer Simone Inzaghi bezorgde Liverpool wel de eerste thuisnederlaag in een jaar tijd. De Premier League-club verloor op 7 maart 2021 met 0-1 van Fulham en bleef sindsdien ongeslagen in eigen huis.

"We speelden tegen waarschijnlijk het sterkste team in Europa en toch waren we aan Liverpool gewaagd", constateerde Inzaghi. "We hebben twee wedstrijden op rij een geweldige prestatie neergezet. Ik vond ons in San Siro eigenlijk nog beter en dat zorgt nu voor een wrange nasmaak. Maar onze campagne was fantastisch."

Het was voor het eerst sinds het seizoen 2011/2012 dat Internazionale überhaupt de knock-outfase van de Champions League haalde. De club uit de Serie A eindigde in de groepsfase als tweede achter Real Madrid.

Liverpool, dat de eerste zeven wedstrijden in de Champions League dit seizoen won, gaat volgende week vrijdag de koker in voor de loting van de kwartfinales.