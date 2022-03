Trainer Julian Nagelsmann is onder de indruk van wat Robert Lewandowski dinsdagavond heeft laten zien in het Champions League-duel met Red Bull Salzburg. De Poolse spits leidde Bayern München met de snelste hattrick ooit naar een 7-1-overwinning en daarmee een plek in de kwartfinales.

Lewandowski scoorde in de 12e én de 21e minuut uit een strafschop. Twee minuten na zijn laatste benutte penalty maakte de sterspeler van Bayern er met wat fortuin ook 3-0 van, waardoor hij Ajax-spits Sébastien Haller passeerde op de topscorerslijst (twaalf om elf doelpunten).

"De actie waarmee Lewandowski de eerste strafschop versierde, was al geweldig", zei een lovende Nagelsmann na afloop van de eenzijdige wedstrijd in de Allianz Arena. "Maar ik was voorbij blij met het derde doelpunt. Hij viel met veel agressie aan en blokkeerde de bal, waardoor hij kon scoren."

"We weten allemaal dat Robert ongelooflijk gevaarlijk is in het strafschopgebied, maar hij speelde over het algemeen sowieso erg goed. Robert coachte de anderen, had belangrijke loopacties en leverde een assist. Het was een zeer goede wedstrijd van hem."

1 Lewandowski maakt hattrick compleet in slechts 23 minuten

Lewandowski oogst lof met contractbreuk met Huawei

De 33-jarige Lewandowski, dit seizoen in 35 officiële duels goed voor 42 goals, maakte maandag om een andere reden al een positieve indruk op veel mensen. De Pool besloot zijn lucratieve sponsordeal met Huawei op te zeggen, omdat er geluiden waren dat het Chinese telecombedrijf Rusland zou ondersteunen bij de oorlog in Oekraïne. Huawei ontkent dat overigens.

"Robert gebruikt zijn status als rolmodel in de media en op sociale media vaker om bepaalde zaken aan te kaarten", ziet Nagelsmann. "Door zijn ongetwijfeld lucratieve contract met een telecombedrijf op te zeggen, geeft hij een sterk signaal af. Het is een zeer waardevol gebaar, waarmee hij laat zien dat voetbal niet altijd om geld draait."

Mede door de hattrick van Lewandowski tegen Salzburg is Bayern München de eerste club die zich voor de twintigste keer voor de kwartfinales van de Champions League weet te plaatsen. In de afgelopen elf seizoenen strandde 'Der Rekordmeister' alleen in het seizoen 2018/19 in de achtste finales.