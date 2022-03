Aanvoerder Virgil van Dijk staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-trainer van onder meer Ajax, Feyenoord PSV en FC Barcelona zei in de Videoland-serie Força Koeman dat hij graag nog eens een eindtoernooi zou meemaken met Oranje.

"Ik heb een fantastische tijd gehad onder Ronald bij Oranje", vertelde Van Dijk dinsdag desgevraagd na de Champions League-wedstrijd van zijn club Liverpool tegen Internazionale voor de camera van RTL. "Als ze nu al plannen willen maken voor na het WK, dan zou hij een goede kandidaat zijn."

Het is al zeker dat de huidige bondscoach Louis van Gaal na het WK eind dit jaar in Qatar stopt. Hij was de opvolger van Frank de Boer, die op zijn beurt in september 2020 Koeman opvolgde. De 58-jarige Koeman verliet de KNVB om aan de slag te gaan bij FC Barcelona, waardoor hij nooit op een eindtoernooi actief was als bondscoach.

"Je wordt bondscoach om ook een eindtoernooi mee te maken. Dat ontbreekt", zei Koeman in Força Koeman. "Als ik daar ooit weer een kans voor krijg... Ik ga niet solliciteren, maar dat is wel een gemisje. Wie weet komt het nog een keer."

Virgil van Dijk en Ronald Koeman na de verloren Nations League-finale in 2019. Virgil van Dijk en Ronald Koeman na de verloren Nations League-finale in 2019. Foto: Getty Images

'Koeman heeft veel betekend in mijn carrière'

Van Dijk benadrukte dat hij zich met Oranje vooral wil focussen op het WK en de komende oefenwedstrijden eind deze maand tegen Denemarken en Duitsland. Ook zei hij dat hij niet echt invloed heeft op de keuze van de KNVB.

"Maar als het zover komt, dan zou het prima zijn. Koeman heeft veel betekend in mijn carrière."

Van Dijk plaatste zich dinsdag met Liverpool voor de kwartfinales van de Champions League. 'The Reds' verloren op Anfield met 0-1 van Internazionale, maar dat was na de 0-2-overwinning van drie weken geleden in Milaan voldoende om door te gaan.