Robert Lewandowski heeft dinsdag de leiding in het topscorersklassement van de Champions League overgenomen van Ajax-spits Sébastien Haller. De Poolse aanvaller scoorde drie keer in het duel met Red Bull Salzburg (7-1).

Lewandowski stond voor aanvang van het duel in München op negen Champions League-goals, twee minder dan Haller. Tegen Salzburg had hij slechts 23 minuten nodig om drie keer te scoren. Hij zorgde daarmee voor de vroegste hattrick in het miljoenenbal ooit.

De Poolse spits bereikte met Bayern München dankzij de 7-1-zege de laatste acht van de Champions League. Lewandowski heeft momenteel één doelpunt meer achter zijn naam dan Haller, die weliswaar nog een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Lewandowski staat met twaalf goals bovenaan de topscorerslijst. Tussen Haller (elf goals) en nummer drie Mohamed Salah (acht goals) zit een gat. De Egyptenaar ging afgelopen dinsdag met Liverpool ten koste van Internazionale naar de kwartfinales, maar scoorde niet.

Topscorers Champions League 1. Robert Lewandowski - 12

2. Sébastien Haller - 11

3. Mohamed Salah - 8

4. Christopher Nkunku - 7

5. Cristiano Ronaldo - 6

1 Lewandowski maakt hattrick compleet in slechts 23 minuten

Haller kan Litmanen opvolgen

Haller kan de eerste topscorer van de Champions League in dienst van een Nederlandse club sinds Jari Litmanen worden.

De Fin scoorde in het seizoen 1995/1996 negen keer namens Ajax en in het seizoen 1992/1993 werd Romario met zeven treffers topscorer namens PSV.

De return van Ajax tegen Benfica vindt volgende week dinsdag plaats in de Johan Cruijff ArenA. In dat duel zou de Ivoriaan in het nevenklassement weer naast of voorbij Lewandowski kunnen komen. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen eindigde in 2-2.

