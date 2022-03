Liverpool heeft zich dinsdag ondanks een kleine nederlaag tegen Internazionale geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Virgil van Dijk verloor met 0-1 op Anfield en dat was na de 0-2-zege van drie weken geleden in Milaan genoeg om door te gaan.

Lautaro Martínez scoorde in de 61e minuut op schitterende wijze de 0-1, waardoor de zorgen bij Liverpool toenamen. Twee minuten later kreeg Internazionale-aanvaller Alexis Sánchez zijn tweede gele kaart en dus rood. Mede daardoor hielden 'The Reds' in het laatste half uur stand en gaan zij volgende week de koker in bij de loting voor de kwartfinales.

Bayern München is de enige andere club die al zeker is van een plek bij de laatste acht. De Duitsers waren dinsdag thuis met maar liefst 7-1 te sterk voor Red Bull Salzburg, nadat de heenwedstrijd in 1-1 was geëindigd.

Ajax speelt volgende week dinsdag in de Johan Cruijff ArenA de return tegen Benfica. De eerste confrontatie van twee weken geleden in Lissabon eindigde in 2-2.

78 Internazionale-aanvaller Martínez zorgt voor 0-1 op Anfield

Van Dijk draagt aanvoerdersband Liverpool

Liverpool begon dinsdag met een redelijke marge aan de return tegen Inter, waar Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis stonden. Bij Liverpool droeg Van Dijk de aanvoerdersband, omdat Jordan Henderson op de bank begon.

Voor rust waren er enkele mogelijkheden voor Liverpool. Joël Matip kopte op de lat, na een vrije trap van Trent Alexander-Arnold. Even later was Van Dijk met het hoofd dicht bij een treffer. Bij Inter zorgde Hakan Çalhanoglu in het eerste deel voor de gevaarlijkste actie. Zijn harde inzet werd gestuit door Livepool-doelman Alisson.

Vlak na rust had Mohamed Salah dé kans om de thuisclub op voorsprong te zetten. Hij raakte in vrije positie de paal en zo bleef het spannend. In de 61e minuut was het aan de andere kant wel raak. Martínez schoot op schitterende wijze raak in de verre hoek en zo nam de spanning toe.

Tot opluchting van Liverpool moest Internazionale twee minuten later door de tweede gele kaart voor Sánchez met een man minder verder. Desondanks bleef de Italiaanse kampioen hopen, maar de grootste kans was in de extra tijd voor Liverpool-invaller Luis Díaz. De Colombiaan schoot via het been van Internazionale-middenvelder Arturo Vidal over, waardoor het 0-1 bleef. Maar dat was voor het matig spelende Liverpool voldoende voor een plek bij de laatste acht.