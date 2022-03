Bayern München heeft dinsdag op spectaculaire wijze de kwartfinales van de Champions League bereikt. Mede dankzij drie goals van Robert Lewandowski, de vroegste hattrick ooit in de Champions League, won de ploeg van Julian Nagelsmann met 7-1 van Red Bull Salzburg.

De 33-jarige Lewandowski had slechts 23 minuten nodig om zijn hattrick te voltooien. Hij opende in de twaalfde minuut de score uit een strafschop en schoot tien minuten later opnieuw raak vanaf elf meter. Een minuut na zijn tweede treffer profiteerde de huidig topscorer van de Champions League van geklungel in de Oostenrijkse defensie en zorgde zo voor de 3-0.

Voor Lewandowski was het de vijfde keer dat hij een hattrick noteerde in het miljoenenbal. Alleen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi deden dat met acht hattricks vaker dan de 128-voudig international.

Serge Gnabry maakte in de 31e minuut de 4-0 en Thomas Müller zorgde negen minuten na rust voor het vijfde doelpunt van de wedstijd. Maurits Kjaergaard deed halverwege de tweede helft uit een counter nog wat terug, maar dat was lang niet genoeg om Bayern uit de kwartfinales te houden.

Müller noteerde in de 83e minuut met zijn tweede goal de 6-1 en in de 85e minuut was Leroy Sané het eindstation van een fraaie aanval. De heenwedstrijd was drie weken geleden nog in een 1-1-gelijkspel geëindigd.