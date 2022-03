Bayern München heeft dinsdag op spectaculaire wijze de kwartfinales van de Champions League bereikt. Mede dankzij drie goals van Robert Lewandowski, de vroegste hattrick ooit in de Champions League, won de ploeg van Julian Nagelsmann met 7-1 van Red Bull Salzburg.

De 33-jarige Lewandowski had slechts 23 minuten nodig om zijn hattrick te voltooien. Hij opende in de twaalfde minuut de score uit een strafschop en schoot tien minuten later opnieuw raak vanaf elf meter. Een minuut na zijn tweede treffer profiteerde de huidig topscorer van de Champions League van geklungel in de Oostenrijkse defensie en zorgde zo voor de 3-0.

Voor Lewandowski was het de vijfde keer dat hij een hattrick noteerde in het miljoenenbal. Alleen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi deden dat met acht hattricks vaker dan de 128-voudig international.

Serge Gnabry maakte in de 31e minuut de 4-0 en Thomas Müller zorgde negen minuten na rust voor het vijfde doelpunt van de wedstijd. Maurits Kjaergaard deed halverwege de tweede helft uit een counter nog wat terug, maar dat was lang niet genoeg om Bayern uit de kwartfinales te houden.

Müller noteerde in de 83e minuut met zijn tweede goal de 6-1 en in de 85e minuut was Leroy Sané het eindstation van een fraaie aanval. De heenwedstrijd was drie weken geleden nog in een 1-1-gelijkspel geëindigd.

Ook Liverpool bereikte dinsdag de kwartfinales van de Champions League. 'The Reds' verloren met 0-1 van Internazionale, maar omdat Liverpool de heenwedstrijd met 0-2 had gewonnen, ging de Engelse ploeg toch verder.

1 Lewandowski maakt in slechts 23 minuten een hattrick

Lewandowski noteert binnen 23 minuten historische hattrick

Bayern-Salzburg was vanaf de eerste minuut een spektakelstuk. Lewandowski had binnen een minuut al bijna de score geopend, maar na een mooie aanval stuitte hij op Salzburg-doelman Philipp Köhn. Nog geen minuut later was het aan de andere kant bijna raak toen een schot van Nicolas Capaldo via een Bayern-been net naast het doel verdween.

Maximilian Wöber leidde vervolgens indirect de 1-0 en de 2-0 van Bayern in. De oud-Ajacied, die bezig is aan zijn derde seizoen in Salzburg, haalde met een onhandige tackle Lewandowski onderuit waarna de bal op de stip ging. Voor de ervaren aanvaller bleek het koud kunstje om in de linkerhoek de score te openen.

Bij de 2-0 ging Wöber opnieuw in de fout door wederom Lewandowski neer te halen. De Franse Scheidsrechter Clément Turpin gaf in eerste instantie nog een vrije trap, maar na tussenkomst van de VAR kreeg Bayern alsnog een strafschop. Die benutte Lewandowski opnieuw feilloos.

In de 23e minuut deed Lewandowski het grotendeels zelf. Hij werd diep gestuurd door Müller en lobde de bal met wat geluk over Köhn heen. De bal belandde op de paal, waarna hij uit de rebound simpel in een leeg doel kon binnentikken.

Ook andere Bayern-spelers scoren

Ook na de hattrick van Lewandowski ging Bayern vrolijk door met scoren. Gnabry zorgde na ruim een half uur met een hard schot voor de 4-0-ruststand. Met een behendige poging uit de draai zorgde Müller na de pauze op spectaculaire wijze voor de 5-0.

De spelers van Salzburg hadden een kwartfinaleplek toen al uit hun hoofd gezet, maar slaagden er toch in om te scoren. Kjaergaard was met zijn 18 jaar en 129 dagen bovendien de jongste Deen ooit die scoorde in de CL.

Na het Oostenrijkse doelpunt scoorde Bayern nog twee keer. Müller rondde in de slotfase een fraaie aanval van Bayern mooi af en Sané knalde de 7-1 binnen met een hard schot in de korte hoek.