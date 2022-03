De wedstrijd tussen Schotland en Oekraïne in de play-offs om kwalificatie voor het WK in Qatar wordt verplaatst van maart naar juni. Dat liet de Wereldvoetbalbond FIFA dinsdag weten vanwege de oorlog in Oekraïne.

De voetbalbond van Oekraïne had de voetbalbond FIFA verzocht de play-off in de WK-kwalificatie uit te stellen vanwege de Russische invasie. De Schotse bond steunde het voorstel. Aanvankelijk zou het duel op 24 maart plaatsvinden.

De winnaar van het duel tussen Schotland en Oekraïne zou vijf dagen later spelen tegen de winnaar van Wales tegen Oostenrijk, met als inzet een van de drie WK-tickets. Ook voor die wedstrijd zal een andere datum moeten worden gezocht. Het duel tussen Wales en Oostenrijk is wel gewoon in maart.

Aan de play-offs zou Polen het in de halve finale opnemen tegen Rusland. Omdat de Russen door de FIFA zijn uitgesloten van verdere deelname, staat Polen nu automatisch in de eindstrijd. Daarin nemen ze het op tegen Zweden of Tsjechië.

De twee halve finales in de strijd om het derde ticket gaan tussen Italië en Noord-Macedonië en tussen Portugal en Turkije. De drie winnaars van de drie kwalificatieroutes kwalificeren zich direct voor het WK.

Het WK in Qatar begint op 21 november en duurt tot en met 18 december. De loting voor het eindtoernooi wordt op 1 april in het Qatarese Doha gehouden.