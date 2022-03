De resterende zes minuten van de gestaakte wedstrijd tussen Vitesse en Sparta Rotterdam moet worden uitgespeeld, zo heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt. De wedstrijd werd vrijdag voortijdig beëindigd, omdat fans van de thuisploeg zich misdroegen.

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Wel is al duidelijk dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij het restant. Verder worden de resterende minuten gespeeld onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden als ten tijde van de wedstrijd vrijdag. Sparta leidde met 1-0 toen er eerst een supporter op het veld kwam.

Arbiter Rob Dieperink staakte het duel in de tweede minuut van de blessuretijd aanvankelijk tijdelijk omdat doelman Maduka Okoye een drinkbeker tegen zijn hoofd had gekregen.

Vervolgens werd er vanuit de tribune met meest fanatieke fans van de thuisclub een vuurwerkbom gegooid en gingen supporters van Vitesse nog met elkaar op de vuist.

Sparta-doelman Maduka Okoye gaat naar de grond nadat hij een beker tegen zijn hoofd heeft gekregen. Foto: ANP

Aanklager betaald voetbal zag geen schuld bij Vitesse

De aanklager betaald voetbal concludeerde dat Vitesse geen schuld heeft aan de ongeregeldheden. "Bij een gestaakte wedstrijd bekijkt de aanklager betaald voetbal of er schuld is aan het niet uitspelen van de wedstrijd. In dit geval is de aanklager van mening dat dit niet het geval is", meldt de KNVB.

"Nadat de scheidsrechter de wedstrijd had stilgelegd vanwege ernstige wanordelijkheden die ook het veld bereikten, gaf Sparta aan zich niet veilig te voelen om verder te voetballen. De scheidsrechter heeft vervolgens de belangen van alle betrokkenen afgewogen en zelfstandig de keuze gemaakt om de wedstrijd definitief te staken."

Sparta kan een overwinning in Arnhem goed gebruiken. De ploeg van trainer Henk Fraser staat op de laatste plek in de Eredivisie. Vitesse bezet de zesde positie.

