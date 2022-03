Quincy Promes, die wordt vervolgd voor poging tot doodslag van zijn neef, lijkt de steekpartij in meerdere gesprekken met zijn familie te bekennen. De telefoon van de vijftigvoudig Oranje-international werd op de bewuste avond van 25 juli 2020 afgetapt door de politie, zo blijkt uit het strafdossier dat is ingezien door Nieuwsuur.

Promes heeft altijd ontkend, maar in de transcriptie van de tapgesprekken is volgens Nieuwsuur te lezen dat de toenmalig Ajax-speler zijn neef dood wilde steken. De telefoongesprekken vonden plaats in de nacht, kort na de steekpartij.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Promes, die inmiddels onder contract staat bij Spartak Moskou, ervan dat hij op de zomeravond in juli 2020 na een familiefeestje in Abcoude zijn neef in zijn knie heeft gestoken. De neef deed maanden later aangifte, waarop Promes in december 2020 werd gearresteerd en even werd vastgehouden door de politie.

De dertigjarige Promes wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. In een van de afgetapte gesprekken zegt Promes volgens Nieuwsuur: "Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me."

Quincy Promes was vorig jaar met Oranje actief op het EK. Quincy Promes was vorig jaar met Oranje actief op het EK. Foto: Pro Shots

'Hij vertelt het aan zijn vader'

De getapte gesprekken laten volgens de advocaat van de neef, Yehudi Moszkowicz, niets aan de verbeelding over. "Het zijn bekentenissen van Promes zonder dat hij weet dat hij wordt opgenomen. Hij vertelt het aan zijn vader, zijn moeder en aan een tante", aldus Moszkowicz tegen Nieuwsuur.

Eerder op dinsdag liet het slachtoffer in de strafzaak tegen Promes via zijn advocaat weten dat hij wil dat het Openbaar Ministerie Promes vervolgt voor een poging tot moord in plaats van poging tot doodslag.

Ondanks dat hij verdacht wordt van de steekpartij, nam toenmalig bondscoach Frank de Boer gewoon op in de selectie van Oranje voor het EK afgelopen zomer en de aanvaller kwam ook in actie op het toernooi. De huidige bondscoach Louis van Gaal houdt Promes wel buiten selectie vanwege de strafzaak.