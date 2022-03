FC Twente heeft de transfer van Sem Steijn naar Enschede dinsdag afgerond. De middenvelder komt in de zomer transfervrij over van ADO Den Haag.

De twintigjarige Steijn tekende in De Grolsch Veste een contract tot de zomer van 2025. Bovendien heeft de huidige nummer vijf van de Eredivisie een optie voor nog een extra jaar opgenomen in de verbintenis van de aanvallende middenvelder.

Steijn staat nog een half jaar onder contract bij ADO Den Haag en mocht met andere clubs praten. Bij de Hagenaars is Steijn bezig aan een sterk seizoen en bezet hij met dertien goals de gedeelde zesde plaats op de topscorerslijst van de Keuken Kampioen Divisie.

"Sem is een aanvallende middenvelder die veel in het zestienmetergebied van de tegenstander komt en scorend vermogen heeft", aldus technisch directeur Jan Streuer. "Voor Twente is Sem een ideale voetballer: een talentvolle Nederlandse transfervrije speler die zich bij ons verder wil ontwikkelen."

Steijn kan volgend seizoen mogelijk zijn vader tegenkomen in de Eredivisie. Maurice Steijn tekende recent een contract bij Sparta Rotterdam, waarbij hij volgend seizoen Henk Fraser opvolgt. De Rotterdammers vechten momenteel tegen degradatie.

Voor zijn periode bij ADO Den Haag speelde Steijn bij VVV-Venlo en in het Midden-Oosten bij Al Wahda. Mogelijk treft hij ook zijn huidige club komend seizoen in Eredivisie: de club uit de hofstad staat zesde in de Keuken Kampioen Divisie en doet nog mee om promotie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie