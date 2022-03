Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag de rechtszaak tegen Quincy Promes uitgesteld. De vijftigvoudig international van Oranje zou worden vervolgd voor poging tot doodslag en zware mishandeling, maar het slachtoffer wil dat Promes wordt vervolgd voor poging tot moord.

Daarom is er een zogenoemde artikel 12-procedure gestart, zegt een woordvoerder van het OM tegen NU.nl na berichtgeving van RTL Boulevard. De oorspronkelijke datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak stond gepland voor 31 maart.

Een artikel 12-procedure zorgt er in dit geval voor dat het gerechtshof moet nagaan of Promes voor poging tot moord moet worden vervolgd. Het is niet bekend wanneer het gerechtshof met een uitspraak komt. Pas daarna wordt een nieuwe datum voor de inhoudelijke behandeling van de zitting ingepland.

Op poging tot moord, waarbij sprake is van voorbedachte raad, staat een zwaardere straf dan op poging tot doodslag. Promes heeft nog geen dagvaarding gekregen.

De dertigjarige Promes, die onder contract staat bij Spartak Moskou, werd ruim een jaar geleden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Hij zat in december 2020 twee dagen vast.

Promes zou zijn neef in de zomer van datzelfde jaar bij een uit de hand gelopen familiefeest in Abcoude met een mes in zijn knie hebben gestoken, met zwaar letsel tot gevolg. In juli liet het OM op basis van politieonderzoek al weten de intentie te hebben om de Amsterdammer te vervolgen.

Quincy Promes was vorig jaar met Oranje actief op het EK. Quincy Promes was vorig jaar met Oranje actief op het EK. Foto: Pro Shots

Promes was actief op EK

Promes stond ten tijde van het incident onder contract bij Ajax. Een jaar geleden maakte hij de overstap naar Spartak Moskou. Afgelopen zomer was hij present op het EK, waar Oranje onder leiding van Frank de Boer in de achtste finales werd uitgeschakeld door Tsjechië.

De aanvaller kwam op het toernooi bij de laatste twee wedstrijden (duels met Noord-Macedonië en Tsjechië) als invaller het veld in. Dat waren zijn 49e en 50e interland. Hij scoorde zeven keer voor Oranje.

Bondscoach Louis van Gaal besloot Promes niet meer te selecteren. "Als een speler in zo'n zaak verwikkeld is, heeft hij veel meer moeite om de focus op de wedstrijd te houden. In Rusland ben je ver weg, maar in Nederland heel dichtbij", zei Van Gaal.

Promes begon zijn loopbaan als prof bij FC Twente en kwam in clubverband naast zijn periodes bij Ajax en Spartak Moskou uit voor Go Ahead Eagles en Sevilla.