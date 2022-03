Martin van Geel is flink aangeslagen door het vertrek van trainer Fred Grim en technisch directeur Joris Mathijsen. De algemeen directeur van Willem II spreekt van "een inktzwarte dag in de 125-jarige historie" van de Tilburgse club.

"Het afscheid nemen van onze hoofdtrainer en technisch directeur, dat hakt er hier ongelofelijk in", aldus Van Geel dinsdag tegen de NOS.

Vooral het vertrek van Mathijsen valt Van Geel zwaar. "Ik zit nu 45 jaar in het voetbal, maar dit is misschien wel het lastigste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ken Joris al zo lang, ik heb hem zijn eerste contract gegeven bij Willem II, heb hem als speler naar AZ en Feyenoord gehaald en trof hem hier bij Willem II weer als technisch directeur. We komen allebei uit Goirle en komen zelfs bij dezelfde amateurclub vandaan. Ja, ik vind dit heel moeilijk."

Mathijsen is naar verluidt op non-actief gezet, omdat hij de wens van de raad van commissarissen om Grim te ontslaan niet inwilligde. Van Geel neemt voorlopig de honneurs op technisch vlak waar.

Met oud-speler Mathijsen als technisch directeur handhaafde Willem II zich vijf seizoenen op rij in de Eredivisie en haalde de club in 2019 voor het eerst in veertien jaar de bekerfinale. In het vanwege de coronapandemie afgebroken seizoen 2019/2020 eindigde de ploeg verrassend als vijfde in de competitie, waarna de Tilburgers een seizoen later uitkwamen in de voorrondes van de Europa League. In de derde voorronde was Rangers FC destijds te sterk.

Momenteel staat Willem II vijftiende, twee punten boven de gevreesde degradatiestreep.

'Fred heeft gedaan wat hij kon'

Van Geel benadrukte ook het ontslag van Grim "heel vervelend" te vinden. "Fred is een veelbelovende trainer die een bepaald spelletje voorstaat. Die zit in een heel moeilijk jaar en heeft met zijn staf gedaan wat hij kon. Maar Fred loopt al heel lang mee in het voetbal. Als je van de laatste negentien wedstrijden er maar één wint, dan heb je problemen", aldus de 61-jarige Van Geel.

De trainingen worden voorlopig geleid door assistent Denny Landzaat, die niet het benodigde diploma heeft om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Van Geel ging voor de camera van de NOS in op slechts één naam: hij zei dat Dick Advocaat geen waarschijnlijke kandidaat is voor de vrijgekomen positie van hoofdtrainer.

Vorig jaar handhaafde Willem II zich onder leiding van oefenmeester Zeljko Petrovic op de laatste dag van de competitie. Tegenover De Telegraaf liet Petrovic weten dat hij ervoor openstaat om de klus ook dit seizoen te klaren. "Het zou een verlies zijn voor het Nederlandse voetbal als Willem II niet in de Eredivisie zou spelen. Als ze me nodig hebben, zal ik helpen zo goed als ik kan", aldus de 55-jarige Petrovic.

Willem II gaat zondag op bezoek bij Fortuna Sittard, de nummer zeventien van de Eredivisie.

