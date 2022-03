Tien mensen zijn gearresteerd voor betrokkenheid bij de hevige voetbalrellen in Mexico van afgelopen weekend. Ze worden verdacht van poging tot doodslag, gewelddadig gedrag bij een sportevenement en criminele activiteiten, staat in een verklaring van het parket van de stad Querétaro.

Het gevecht brak zaterdag uit tijdens de wedstrijd tussen Querétaro en Atlas in de hoogste divisie in Mexico. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Nog zeven van hen liggen in het ziekenhuis, de rest is uit het ziekenhuis ontslagen.

De Mexicaanse voetbalbond en de besturen van de twee voetbalclubs komen dinsdag bij elkaar om over de gebeurtenissen te praten. Na de rellen werden de andere wedstrijden in de Mexicaanse competitie afgelast.

Het supportersgeweld brak zaterdag rond de zestigste minuut uit. Fans van beide clubs gingen op de tribunes, op het veld én buiten het stadion met elkaar op de vuist.

Beelden van de vechtpartijen werden veelvuldig gedeeld op sociale media. In de video's was te zien dat sommige fans roerloos op de grond bleven liggen. Aanvankelijk werden ook doden gemeld, maar die berichten werden tegengesproken door de lokale autoriteiten.

Over vier jaar is Mexico een van de gastlanden van het WK. Het Noord-Amerikaanse land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada.