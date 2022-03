Jordi Cruijff lijkt niet de nieuwe technisch directeur bij Ajax te worden. De oud-international gaat promotie maken bij FC Barcelona, waar hij momenteel directeur scouting is. Dat schrijven de Spaanse kranten Sport en Mundo Deportivo.

Ajax was volgens De Telegraaf met Cruijff in gesprek om Marc Overmars op te volgen als technisch verantwoordelijke. Overmars werd vorige maand ontslagen, omdat hij grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke medewerkers van de club had gestuurd.

FC Barcelona heeft volgens Spaanse media met succes werk gemaakt van een contractverlenging van Cruijff. De oud-speler van de club zal technisch secretaris worden in Camp Nou, waarmee hij bij Barcelona een van de belangrijkste personen op technisch gebied wordt.

Cruijff zal in die rol gaan samenwerken met algemeen directeur Mateu Alemany en trainer Xavi. FC Barcelona heeft de promotie van de zoon van icoon Johan Cruijff, die van 1988 tot 1996 onder contact stond bij de Catalanen, nog niet bekendgemaakt.

Na zijn spelersloopbaan was Cruijff als technisch directeur actief bij AEK Larnaca op Cyprus en Maccabi Tel Aviv in Israël. Vervolgens was Cruijff zonder veel succes trainer van twee clubs in China en kortstondig bondscoach van Ecuador, waarna hij afgelopen zomer als adviseur terugkeerde bij Barcelona.

Sinds enkele weken worden de taken van Overmars bij Ajax intern door anderen waargenomen. De Amsterdammers legden maandagavond doelman Przemyslaw Tyton vast. De Pool moet bij afwezigheid van de geblesseerden Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter als stand-in voor André Onana fungeren.