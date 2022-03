Vitesse heeft maatregelen getroffen na de ongeregeldheden tijdens de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam van afgelopen vrijdag. De club zet extra stewards in bij de Conference League-wedstrijd tegen AS Roma en in het GelreDome zullen ook vuurwerkhonden rondlopen.

Tegen Sparta Rotterdam ging het in de slotfase helemaal mis. Een toeschouwer rende het veld op om zich bij Sparta-doelman Maduka Okoye te beklagen over het tijdreken. Vlak nadat de wedstrijd was hervat, kreeg Okoye een beker bier tegen zijn schouder gegooid. Vervolgens ontplofte er een zware vuurwerkbom in de buurt van een cameraman van ESPN.

Scheidsrechter Rob Dieperink besloot de wedstrijd daarop stil te leggen. Omdat de spelers van Sparta weigerden het veld op te komen, werd het duel in Arnhem bij een 0-1-stand definitief gestaakt. Het is nog niet duidelijk wat er met het restant van de wedstrijd gaat gebeuren. Er waren nog een paar minuten te spelen.

Vitesse weigert de ongeregeldheden van afgelopen vrijdag af te doen als een incident, omdat er in de duels met Tottenham Hotspur en Stade Rennais ook al onlusten waren. "In sommige gevallen gaat het zelfs om een eenling die nog nooit in GelreDome geweest is", aldus de club.

"Denk bijvoorbeeld aan de veldbestormer van vrijdag: een verdwaalde Duitser, met een verloren weddenschap. Totaal niet wetende wat voor schade hij met zijn actie zou aanrichten. De schade van de wanordelijkheden is alleen enorm, in meerdere opzichten."

Een toeschouwer rende vrijdag het veld op tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en Sparta. Een toeschouwer rende vrijdag het veld op tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en Sparta. Foto: Pro Shots

200.000 euro aan boetes en veel stadionverboden

Vitesse meldt dat de club dit seizoen vermoedelijk 200.000 euro aan boetes opgelegd heeft gekregen. Daarnaast dreigen de politie en de gemeente Arnhem met straffen voor supporters als de ongeregeldheden niet stoppen. Er zijn inmiddels meer dan vijftig stadionverboden uitgedeeld, zes keer meer dan vorig jaar.

"Maar het ergste is misschien nog wel dat een aantal supporters zich niet altijd meer veilig of prettig voelt in het stadion. Gezinnen en kinderen blijven soms zelfs liever thuis. Dat kan en mag toch niet zo zijn?"

Vitesse speelt donderdag in een uitverkocht GelreDome de Conference League-wedstrijd tegen AS Roma. Dat betekent dat alle 24.000 stoeltjes in het stadion zijn bezet tijdens het duel met de ploeg van trainer José Mourinho. Alleen tegen Tottenham Hotspur speelde Vitesse dit seizoen in een uitverkocht huis.