Frank Arnesen blijft als technisch directeur behouden voor Feyenoord. De Deen heeft zijn aflopende contract dinsdag met één seizoen verlengd.

Feyenoord was al een tijdje in gesprek met de 65-jarige Arnesen over een langer verblijf in Rotterdam, maar pas dinsdag kwamen de twee partijen tot een nieuwe verbintenis. Daardoor blijft hij tot zeker medio 2023 in De Kuip.

"Uiteraard is het mooi om langer bij Feyenoord te blijven", reageert Arnesen op zijn contractverlenging. "Met de technische staf, de scouting en alle overige collega's binnen de club is sprake van een heel prettige samenwerking, waarbij we stap voor stap verder bouwen aan een solide voetbalfundament. We zijn met iets moois bezig."

Algemeen directeur Dennis te Kloese is blij dat Arnesen zijn contract heeft verlengd. "Frank is al twee jaar hard bezig om een technisch kader neer te zetten en structuren te vereenvoudigen en te verbeteren. We zijn ontzettend tevreden over de voortgang daarvan."

"Maar de belangrijkste stap in het proces moet nog komen: Feyenoord moet profijt gaan trekken van deze positieve veranderingen. Die uitdaging gaan we de komende tijd graag aan en gelet op de ontwikkelingen tot nu toe zijn we ervan overtuigd dat Frank de juiste man is om dat proces als technisch eindverantwoordelijke te blijven leiden."

Frank Arnesen is sinds januari 2020 technisch directeur bij Feyenoord. Foto: Getty Images

Arnesen drukte direct zijn stempel

Arnesen werd in januari 2020 technisch directeur van Feyenoord. De oud-speler van onder meer Ajax en PSV volgde Sjaak Troost op, die op interimbasis de taken van de vertrokken technisch directeur Martin van Geel waarnam.

In zijn eerste jaar drukte Arnesen direct zijn stempel op Feyenoord. De voormalige directeur van Chelsea haalde de bezem door het scoutingsbestand en legde trainer Arne Slot vast als vervanger van Dick Advocaat, nadat de Hagenaar zelf had besloten niet langer door te gaan bij de Rotterdammers.

De komst van Slot heeft Feyenoord bepaald geen windeieren gelegd. De vijftienvoudig landskampioen staat derde in de Eredivisie en plaatste zich voor de achtste finales van de Conference League, waarin het komende donderdag FK Partizan treft.

Met minimale middelen wist Arnesen bovendien het elftal te versterken. Onder anderen Marcus Pedersen, Gernot Trauner, Fredrik Aursnes en huurling Guus Til zijn vaste waarden in het team van Slot.

De laatste weken leek Feyenoord echter af te haken in de titelstrijd: met nog negen wedstrijden te spelen is de achterstand op koploper Ajax opgelopen tot acht punten. Afgelopen zaterdag speelden de Rotterdammers met 1-1 gelijk tegen FC Groningen.

