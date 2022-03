Willem II heeft trainer Fred Grim dinsdag ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Ook technisch directeur Joris Mathijsen is op non-actief gezet door de kwakkelende club uit de Eredivisie.

Willem II is door een belabberde reeks - het pakte slechts vijf punten in de afgelopen achttien duels - afgezakt naar de vijftiende plaats in de Eredivisie. De Tilburgers, die nog uitstekend aan het seizoen waren begonnen, staan nog maar twee punten boven de gevarenzone. Zaterdag bleven de 'Tricolores' nog steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Heerenveen.

"Het is een moeilijke beslissing geweest om in Freds eerste seizoen al afscheid te nemen", aldus Jan van der Laak, de voorzitter van de raad van commissarissen van Willem II. "De samenwerking tussen de spelersgroep, stafleden en overige medewerkers van de club met Fred is goed, maar in het belang van de club en lijfsbehoud in de Eredivisie moeten we dit noodzakelijke en vervelende besluit nemen."

Grim reageert teleurgesteld op zijn ontslag. "Het is erg zonde dat aan mijn nog korte periode bij Willem II een einde komt. Ik heb hier samen met mijn collega's goed kunnen werken, maar om meerdere redenen staan we na 25 wedstrijden niet daar waar we willen staan. Het is erg jammer dat de goede samenwerking met de mensen met wie ik dagelijks werkte nu eindigt."

De 56-jarige Grim was sinds juli vorig jaar trainer van Willem II. De oud-doelman kwam over van RKC, waarmee hij met promotie naar de Eredivisie en handhaving op het hoogste niveau indruk had gemaakt. Na een sterke start - Willem II stond zelfs nog even op de tweede plaats in de Eredivisie - kwam Grim in de winterstop onder druk te staan in Tilburg. Willem II had toen acht competitieduels achter elkaar verloren.

De clubleiding sprak echter het vertrouwen in de geboren Amsterdammer uit. Ondanks verschillende winterversterkingen ging het met de Brabanders niet veel beter: Willem II won in de zeven duels na de winterstop alleen van RKC (3-1). Het gelijkspel tegen Heerenveen bleek voor de verantwoordelijken de druppel. Assistent Denny Landzaat neemt voorlopig de honneurs waar bij het eerste elftal.

Technisch directeur Joris Mathijsen is op non-actief gezet bij Willem II.

Ook Mathijsen moet wijken

Naast Grim moet technisch directeur Mathijsen het veld ruimen bij Willem II. De voormalige international van het Nederlands elftal, die sinds 2016 de technisch verantwoordelijke in Tilburg was, heeft een verschil van inzicht met de raad van commissarissen over het technische beleid van de club.

"Het valt ons zwaar om na bijna zes jaar waarin we lang, intensief en goed met Joris hebben samengewerkt, hem op non-actief te moeten stellen", aldus Van der Laak. "Met de directeur en mens Joris hebben we al die jaren een erg goede relatie gehad. De club is hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange toewijding, verdiensten en successen voor de club."

Mathijsen was in zijn eerste jaren in Tilburg nog succesvol met Willem II. Onder het bewind van de oud-verdediger, die vijftien jaar lang bij de 'Tricolores' speelde, haalde de club in 2019 voor het eerst in veertien jaar de bekerfinale en plaatste ze zich ook voor Europees voetbal.

Daarna kwam de klad erin bij Willem II. Vorig seizoen stelde de club pas op de laatste speeldag van de competitie handhaving in de Eredivisie veilig, nadat coach Adrie Koster al in januari was ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Deze jaargang dreigt een soortgelijk scenario bij de club die sinds 2014 onafgebroken op het hoogste niveau speelt.