Joan Laporta heeft er met terugwerkende kracht spijt van dat hij Ronald Koeman niet eerder heeft ontslagen bij FC Barcelona. De voorzitter vindt dat hij de Nederlander te lang de hand boven het hoofd heeft gehouden.

Koeman werd eind oktober aan de kant gezet, na een roerige zomer waarin zijn positie al flink ter discussie stond. Laporta vindt nu dat hij direct na vorig seizoen al had moeten ingrijpen.

"Naarmate de tijd verstrijkt, ga je anders tegen dingen aankijken. Dan zie je dingen die je voorheen niet zag. Uit respect voor Koeman namen we het winnen van de Copa del Rey mee in onze keuze", zegt Laporta in een interview met het clubkanaal van FC Barcelona.

"Op een gegeven moment zag ik dat het niet de goede kant op ging en had ik een pijnlijke beslissing moeten nemen. Ik had naar mijn intuïtie moeten luisteren, ook al kun je je daar in het leven niet altijd door laten leiden."

Het werd geen heel gelukkig huwelijk tussen Ronald Koeman en FC Barcelona. Foto: Getty Images

'Er is nooit een perfecte beslissing'

Koeman, die recent in de media aangaf dat hij geen heel goede band had met Laporta, werd uiteindelijk ontslagen na een 1-0-nederlaag bij Rayo Vallecano. Hij is inmiddels opgevolgd door clubicoon Xavi.

"Voetbal is emotie, maar je hebt ook te maken met tal van andere zaken. Je moet aan veel dingen blijven denken", aldus Laporta over zijn werk als voorzitter. "Er is nooit een perfecte beslissing. Er zitten altijd mitsen en maren aan."

Koeman zit momenteel zonder club. De oud-trainer van onder meer Ajax, Feyenoord, PSV en AZ liet recent weten dat hij graag nog eens bondscoach van Oranje zou worden. De KNVB moet na het WK van eind dit jaar op zoek naar een vervanger van Louis van Gaal.

