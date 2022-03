Het doet Harry Kane veel dat hij maandag een plaatsje is geklommen op de eeuwige topscorerslijst van de Premier League. De spits van Tottenham Hotspur is Arsenal-icoon Thierry Henry voorbij en staat nu zesde.

Kane scoorde twee keer tegen Everton (5-0), zijn 175e en 176e doelpunt op het hoogste Engelse niveau. De 28-jarige Engelsman heeft Frank Lampard (177 goals) ook al bijna te pakken.

"Thierry Henry is een van de beste aanvallers ooit, dus het is heel mooi om hem voorbij te gaan. Hopelijk is dit nog niet het einde", zei Kane na de overwinning op Everton.

"De laatste jaren is mijn spel wat veranderd. Ik kom meer in de 'zestien' dan vroeger. Ik krijg de kansen en ik ben altijd zelfverzekerd in de afronding, waarbij ik de bal altijd laag probeer te houden. Het komt allemaal aan op hard werken en oefenen."

Kane scoort al jaren aan de lopende band voor Tottenham Hotspur. De 67-voudig international heeft naast Lampard ook Sergio Agüero, Andy Cole, Wayne Rooney en topscorer aller tijden Alan Shearer nog voor zich op de eeuwige ranglijst.

Na 26 wedstrijden staat Tottenham op de zevende plaats in de Premier League. De top vier en daarmee directe plaatsing voor de Champions League is nog in zicht voor de ploeg van manager Antonio Conte.

Topscorers aller tijden Premier League 1. Alan Shearer - 260 goals

2. Wayne Rooney - 208 goals

3. Andy Cole - 187 goals

4. Sergio Agüero - 184 goals

5. Frank Lampard - 177 goals

6. Harry Kane - 176 goals

7. Thierry Henry - 175 goals

8. Jermain Defoe - 163 goals

9. Robbie Fowler - 162 goals

10. Michael Owen - 150 goals

