Tottenham Hotspur heeft maandagavond een klinkende zege geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Antonio Conte had geen kind aan degradatiekandidaat Everton, waar Donny van de Beek een basisplek had: 5-0.

Tottenham presteert de laatste tijd wisselvallig, maar het kwakkelende Everton kon daar niet van profiteren. Sterker nog, 'The Toffees' werden overlopen en kwamen na veertien minuten op knullige wijze op achterstand. Michael Keane schoot in eigen doel na een strakke voorzet van Ryan Sessegnon.

Drie minuten later was de 2-0 al een feit. Na een vloeiende aanval zag Son Heung-min zijn houdbare schot onder het lichaam van keeper Jordan Pickford in het doel verdwijnen. In de 37e minuut zorgde Harry Kane ervoor dat de wedstrijd voor rust al beslist was. De spits werd op randje buitenspel weggestuurd en schoot feilloos raak.

Na rust werd het alleen maar pijnlijker voor Everton, dat volledig te kijk werd gezet. De 4-0 volgde na slechts 43 seconden spelen in de tweede helft. De net ingevallen Sergio Reguilón werkte een voorzet op maat van Dejan Kulusevski binnen. In de 55e minuut volleerde Kane zijn tweede treffer van de avond binnen na weer knullig balverlies bij Everton, dat een grotere nederlaag bespaard bleef.

Kane staat nu op 176 Premier League-goals, waarmee hij Thierry Henry (175 goals) op de eeuwige ranglijst heeft gepasseerd. De 28-jarige spits heeft nog één competitiedoelpunt nodig om Everton-manager Frank Lampard te evenaren.

Donny van de Beek zag als basisspeler lijdzaam toe hoe Everton werd overklast door Tottenham Hotspur. Donny van de Beek zag als basisspeler lijdzaam toe hoe Everton werd overklast door Tottenham Hotspur. Foto: Getty Images

Van de Beek basisspeler, Bergwijn valt in

Van de Beek deed 59 minuten mee bij Everton, waar Anwar El Ghazi op de bank bleef. Steven Bergwijn maakte in de 67e minuut als invaller zijn opwachting namens Tottenham. Dele Alli, die 269 wedstrijden voor de 'Spurs' speelde en in januari naar Everton vertrok, mocht de laatste twintig minuten tegen zijn oude club spelen.

De afgetekende nederlaag in Londen is een nieuwe domper voor Everton, dat ook onder de eind januari aangestelde manager Lampard nog niet kan overtuigen en in degradatienood verkeert. Everton staat slechts één punt boven de degradatiestreep.

Tottenham hoopt dat dat de 5-0-zege het begin van het einde van een wisselvallige periode is. De ploeg van Conte presteert in de competitie niet constant en werd vorige week door Championship-club Middlesbrough uitgeschakeld in de FA Cup.

In de Premier League staat Tottenham momenteel zevende op drie punten van nummer vier Arsenal. De top vier verzekert zich van een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Harry Kane scoorde twee keer voor Tottenham Hotspur. Harry Kane scoorde twee keer voor Tottenham Hotspur. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League